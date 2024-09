Ribeirinhos serão atendidos em ação humanitária em MS

A estrutura de combate aos incêndios florestais em Mato Grosso do Sul permanece ativa em todos os biomas – Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica – e continua a receber reforços das forças de segurança nacional e dos demais estados parceiros.



O mês de setembro é considerado um dos mais intensos e críticos em relação a ocorrência de incêndios florestais, especialmente no Pantanal onde está concentrando grande parte dos esforços de atuação do CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar). O Governo do Estado transmitiu as informações dos combates, nesta quinta-feira (12) – ao vivo pela internet (veja na íntegra no final do texto) –, no boletim semanal da Operação Pantanal 2024.



“Estamos enfrentando uma variável que é em relação aos incêndios nos países vizinhos, Bolívia e Paraguai, que acaba atravessando a fronteira. Estamos em várias frentes, inclusive na região do Porto Índio, próximo da aldeia dos guatós, nós temos guarnições de combatendo ali desde sexta-feira (6)”, afirmou a tenente-coronel Tatiane Inoue, diretora de Proteção Ambiente do CBMMS e responsável pelo monitoramento e ações de combate aos incêndios florestais em Mato Grosso do Sul.



Em continuidade ao apoio dos estados do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul) – formado por MS, PR, SC e RS – ao trabalho de combate aos incêndios, nesta quinta-feira (12), militares do Rio Grande do Sul chegaram ao MS – que atualmente também tem o apoio dos bombeiros de Sergipe –, para a troca de guarnições.



“A nossa estrutura continua mobilizada, distribuída com aeronaves, embarcações, viaturas. Agora de manhã, recebemos militares do Corpo de Bombeiros do estado do Rio Grande do Sul, que vieram substituir aqueles que já estavam aqui combatendo. E a gente está na eminência de receber mais reforços de outros estados e da Força Nacional. Então toda essa estrutura continua e está sendo ampliada. Setembro é um mês que comumente concentra mais casos de incêndios florestais e as condições atmosféricas continuam extremamente propensas na propagação do fogo. Nesse momento o cenário é crítico”, disse a tenente-coronel.



Previsão do tempo



Enquanto as ações de combate ganham reforços, a situação climática segue a tendência em relação as altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. “Hoje e amanhã a tendência é de tempo quente e seco, com temperaturas acima da média que podem superar 40°C, 41°C, além de baixa umidade relativa do ar entre 7% e 20%. Persiste o risco elevado para a ocorrência de incêndios florestais”, afirmou a meteorologista e coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Templo e do Clima), Valesca Fernandes.



A previsão é de período de fogo extremo até domingo (15), mesmo com a chegada de uma frente fria. “Entre sábado (14) e domingo (15) a gente tem a tendência de uma frente fria no Estado, que deve provocar aumento de nebulosidade, com probabilidade de chuva e queda de temperaturas. Os índices de umidade relativa do ar vão melhorar bastante, devem ficar entre 50% e 70%. Mas é só um alívio, porque as condições de fogo voltam a ficar favoráveis em seguida”, explicou Valesca.



Com o período de seca estabelecido desde o início do ano, que tecnicamente é a época chuvosa, a situação climática em MS é extrema, com seca severa em diversas regiões, além da estiagem que persiste e dificulta o combate aos incêndios florestais em todos os biomas.



Todas estas condições aliadas provocam fenômenos que chamam a atenção nas cidades e no campo, como o céu alaranjado e a névoa de fumaça que encobre áreas urbanas. “Imagens de satélites mostram a fumaça encobrindo o país e outros países vizinhos. Isso é provocado pela corrente de vento que transporta calor e fumaça por vários quilômetros. Essa fumaça misturada com a poeira, que a gente chama de material particulado, é o que piora a qualidade do ar. Amanhã a situação deve piorar. E nos próximos dias, caso a previsão se concretize, pode contribuir para a ocorrência de chuva preta”, afirmou a meteorologista.



Defesa Civil



A Defesa Civil Estadual inicia no domingo (15) a segunda etapa da ação de assistência humanitária aos ribeirinhos do Pantanal, que tem previsão de auxiliar aproximadamente 3 mil pessoas que vivem em diferentes regiões do bioma, em 12 operações que tiveram início em agosto e seguem até novembro.



“Pela primeira vez a gente está executando essa missão humanitária. Na primeira etapa foram atendidas aproximadamente 450 pessoas no Taquari e no Alto Pantanal. E agora a segunda etapa começa a partir do dia 15, com aproximadamente mais 450 famílias que vão ser atendidas. Já distribuímos mais de 20 mil litros de água potável, além de alimentos, e oferecemos assistência social e de saúde”, explicou o coronel Hugo Djan, que é coordenador-geral da Cepdec (Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil).