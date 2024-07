Ritmista de escola de samba morre após invadir preferencial

Samu em atendimento / Divulgacão

Ritmista de escola de samba Mocidade da Nova Corumbá, em Corumbá, adolescente de 17 anos morreu neste domingo (21), após desrespeitar preferencial e bater moto em carro, no cruzamento das ruas José Fragelli e Rio Grande do Sul, na cidade.

Conforme apurado pelo site Diário Online, a vítima seguia pela Rua José Fragelli, quando no cruzamento da Rio Grande do Sul, avançou a placa de “Pare” e bateu no carro que seguia na preferencial.

O jovem foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

Na página do Facebook da Bateria Explosão da Zona Sul, grupo que o adolescente fazia parte, foi publicado nota de pesar há 14 horas. “Assim encerramos nosso domingo com a triste notícia do falecimento do nosso ritmista. Que Deus conforte todos seus familiares neste momento difícil! Aqui ficam as lembranças do bom menino que você era e sempre estava ali em todos nossos ensaios, sempre dando o melhor, obrigado pelos bons momentos juntos. Descanse em Paz”, diz a publicação.