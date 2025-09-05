Acessibilidade

05 de Setembro de 2025 • 10:51

Cívico-Militar

Ruas de Corumbá começam a ser interditadas para o desfile de 7 de setembro

O bloqueio das vias terá início às 06 horas, com interdições em pontos estratégicos do centro

Redação

Publicado em 05/09/2025 às 08:44

Interdição em rua de Corumbá / PMC

A Agetrat (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) publicou portaria que estabelece a interdição temporária de diversas vias de Corumbá para a realização do desfile Cívico-Militar de 7 de setembro e do desfile Cívico em comemoração ao aniversário da cidade, no dia 21.

De acordo com o documento, a medida tem como objetivo garantir a segurança viária, a fluidez do tráfego e a organização dos eventos oficiais. A portaria foi publicada na edição desta quarta-feira, 03 de setembro, do Diário Oficial.

No dia 7, o bloqueio das vias terá início às 06 horas, com interdições em pontos estratégicos do centro, entre eles as ruas Dom Aquino, Frei Mariano, 7 de Setembro, Major Gama, Firmo de Matos, Delamare, 13 de Junho e Antônio Maria, além da avenida General Rondon. A liberação será feita após o término do desfile.

Já no dia 21, quando ocorre o desfile de Aniversário da Cidade, as interdições começam às 10h e envolvem cruzamentos das ruas América, Cuiabá, Dom Aquino, Frei Mariano, 15 de Novembro, Antônio Maria, Firmo de Matos, Delamare, 7 de Setembro, Major Gama, 13 de Junho e também da avenida General Rondon.

Durante os períodos de bloqueio, a circulação e o estacionamento estarão proibidos nos trechos delimitados, com exceção de veículos oficiais de emergência e de apoio operacional. Os automóveis em desacordo com a sinalização estarão sujeitos a autuação e remoção por guincho.

A Agetrat informou que a sinalização temporária será instalada com antecedência, e que rotas alternativas e áreas de apoio serão indicadas em ordens de serviço específicas. A coordenação contará com reforço de efetivo, barreiras e dispositivos de canalização, além do apoio de órgãos de segurança e emergência.

