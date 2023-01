Sábado tem roda de samba no Porto Geral de Corumbá

clovis neto / Clóvis Neto/PMC

A Roda de Samba do Porto Geral acontece neste sábado (28), das 13h às 18 horas, em Corumbá,

O principal esquenta do maior carnaval do Centro-Oeste brasileiro, o evento reúne alguns dos principais nomes do samba corumbaense.

Além de muita música de qualidade, barracas e ambulantes estarão comercializando comidas e bebidas diversas.

A Prefeitura também vai disponibilizar banheiros químicos para os foliões. Tambores serão instalados ao longo da Orla Portuária para garantir que todo lixo seja descartado corretamente.