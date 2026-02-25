Santa Casa de Corumbá inicia operações de novo tomógrafo de última geração

Com a nova aquisição, a Santa Casa se consolida como referência regional em diagnóstico por imagem / Divulgação/Prefeitura de Corumbá

A Santa Casa de Corumbá deu um passo significativo para a melhoria da saúde pública municipal com a entrada em operação do novo tomógrafo adquirido pela Prefeitura. O equipamento, que já está em funcionamento, representa um avanço importante para a qualidade dos serviços médicos oferecidos à população.

Com tecnologia de 80 canais e capacidade para gerar imagens em 3D, o tomógrafo amplia a resolutividade dos exames realizados no município, oferecendo maior precisão nos diagnósticos e mais segurança para pacientes e equipes médicas. A modernização do parque tecnológico da Santa Casa proporciona mais agilidade no atendimento e mais qualidade na investigação clínica, sem que a população precise se deslocar para outros centros de saúde em busca de exames de maior complexidade.

O investimento em tecnologia na saúde pública municipal reflete o compromisso da administração com a eficiência e a dignidade no atendimento à população. A Prefeitura de Corumbá destaca que a chegada do novo equipamento é parte de um trabalho contínuo para fortalecer a estrutura de saúde da cidade e garantir que os corumbaenses tenham acesso a serviços de qualidade sem precisar deixar o município.

Com a nova aquisição, a Santa Casa se consolida como referência regional em diagnóstico por imagem, beneficiando não apenas os moradores de Corumbá, mas também pacientes de cidades vizinhas que dependem dos serviços do hospital.

