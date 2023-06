São João leva festeiros da melhor idade para banho no Rio Paraguai em Corumbá

Idosos festejaram no Rio Paraguai / Clóvis Neto/ Prefeitura Corumbá

Pela primeira vez, o Centro de Convivência dos Idosos ‘Benedita Ribeiro Leite de Barros’ (CCI) levou o andor de São João para o banho do santo às margens do rio Paraguai. A iniciativa, na manhã desta sexta-feira, 23 de junho, partiu dos próprios idosos e contou com a benção do andor feita pelo Padre Pinho, capelão do Exército, em uma celebração realizada na Capela São João, na ladeira Cunha e Cruz. De lá, os festeiros da melhor idade partiram, acompanhados por músicos da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, para o banho da imagem sagrada.

O prefeito Marcelo Iunes acompanhou a descida do Andor do CCI juntamente com a secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes. “É uma iniciativa muito interessante e que tem tudo para se tornar tradição no nosso Centro de Convivência dos Idosos. Foi um pedido deles para a secretária Amanda, que providenciou toda estrutura para que a ideia acontecesse", disse o prefeito.

Os idosos confeccionaram o andor de São João, dentro das oficinas do CCI.

"Queriam muito trazer o santo para o banho no rio e conseguimos descer, realizar a celebração na Capela e o banho no rio. Todos ficaram muito felizes de participar hoje, quando jovens participaram muito e, agora na melhor idade, podem novamente participar e se sentirem valorizados”, destacou a secretária Amanda Balancieri Iunes.

Frequentadora do CCI, Miraci Maria da Silva, era a tradução da felicidade na descida do Andor. “É um momento mágico, muito marcante para nós. Passamos debaixo do andor, brincamos, me diverti muito”, contou.

O São João é tradicional em Corumbá, uma festa com mais de 100 anos de história e que passa de geração para geração.