Sarau Cultural celebra inclusÃ£o e solidariedade em CorumbÃ¡

Clóvis Neto, PMC

O Sarau Cultural da Diversidade, em Corumbá, celebrou a inclusão, o respeito e a solidariedade. O encontro na última sexta-feira (28), reuniu apresentações artísticas, declamação de poesias, feira de artesanato, desfile de moda, shows performáticos, comidas típicas e música ao vivo.

O prefeito Dr. Gabriel, ao lado da primeira-dama, Tatiane Patrício, e o deputado estadual Paulo Duarte acompanharam o evento.

A programação também incluiu ações sociais, com estandes de atendimento à população. O público teve acesso a testes rápidos de saúde, distribuição de preservativos e incentivo ao retorno escolar por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de acolhimento e assistência especializada da Secretaria Municipal de Assistência Social e informações sobre acesso à moradia digna, fornecidas pela Agência Municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Corumbá.

A vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social, Bia Cavassa, destacou o caráter solidário do evento. “Hoje, nós estamos não só evidenciando a diversidade, mas também a solidariedade. Quero parabenizar pela brilhante ideia de fazer este farol solidário, que, com toda certeza, fará diferença na vida de muitas pessoas que receberão as doações que vocês estão nos ajudando a realizar”, afirmou.

O superintendente de Políticas Públicas, William Duarte, ressaltou a importância do evento para a comunidade. “Hoje é uma noite de muita alegria, de muita celebração e de muito respeito”. Já o gerente de Políticas Públicas para LGBTQIAPN+, Cláudio Eduardo Soares Braga, enfatizou a relevância do engajamento social. “Estamos aqui para celebrar a luta daqueles que batalharam para que tivéssemos esse espaço. Sou muito agradecido pela presença de cada um de vocês”.