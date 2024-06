Saúde realiza sábado de multivacinação com 10 pontos

Neste sábado, dia 08, a Secretariara de Saúde de Corumbá irá realizar uma grande mobilização visando o aumento das coberturas vacinais.

Serão 10 pontos, abertos das 8h às 17h, sem intervalo de almoço. Para todas as idades, desde crianças, adultos e idosos.

Estará disponível para a população todas as vacinas do calendário, inclusive da Influenza (gripe) disponível para todos a partir de 06 meses de idade, a dose protege contra três tipos de vírus, influenza A (H1N1 e H3N2) e por uma cepa do tipo B (linhagem Victoria).

A vacina da dengue para a faixa etária 10 a 14 anos. E a dose contra a Covid-19, XBB COVID MODERNA, liberada para todos os grupos prioritários e pessoas com comorbidades de acordo com o PNI.

A vacina da Poliomielite, para crianças até 5 anos, sendo atualização para os menores de 1 ano, e crianças de 1 a 4 anos devem receber uma dose. A campanha deste ano é muito importante para o enfrentamento à poliomielite, pois o país está em fase de transição para substituir as duas doses da vacina oral poliomielite (VOP) para apenas um reforço com a vacina inativada poliomielite (VIP). Ou seja, o esquema vacinal e a dose de reforço serão feitos exclusivamente com a VIP, a partir do segundo semestre de 2024.



Confira os pontos de vacinação:

Centro de Saúde da Ladeira - Centro



ESF Luiz Fragelli - Bairro Universitário

ESF Humberto Pereira - Bairro Nossa Senhora de Fátima

ESF Popular Velha - Bairro Popular Velha

ESF Gastão de Oliveira - Bairro Maria Leite

ESF Bonifácio Tiaen - Bairro Padre Ernesto Sassida

ESF Ranulfo de Vasconcelos - Bairro Aeroporto

ESF Simone Flores - Guatós

ESF Breno de Medeiros - Popular Nova

ESF Walter Victório - Cravo Vermelho

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá