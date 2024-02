Segunda noite de ensaio técnico foi esquenta para desfiles dos dias 11 e 12

Imperatriz Corumbaense; Vila Mamona; Major Gama; Estação Primeira do Pantanal e Império do Morro encerraram a última noite de ensaio técnico na Passarela do Samba na segunda-feira, 05 de fevereiro. O prefeito Marcelo Iunes acompanhou as duas noites do evento.

Iunes destacou que o formato - com apresentações em dois dias - permite que o público retorne mais cedo para casa; dá maior tranquilidade às agremiações para acertarem detalhes da apresentação oficial e permite mais tempo para testes do sistema de sonorização da Passarela do Samba. O secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, também prestigiou as duas noites de ensaio técnico.

Para o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco), Victor Raphael de Almeida a divisão em duas noites, iniciada ano passado, foi acertada em razão da “receptividade do público, a avenida General Rondon lotou nas duas noites e pelo comportamento das escolas de samba, que mesmo sendo um momento para treinarem suas evoluções, deram espetáculo. Vejo que o ensaio técnico está para a escolas de samba como o reconhecimento do gramado está para os times de futebol”.

As dez escolas de samba da Liesco voltam à Passarela do Samba somente para os desfiles oficiais. No domingo, 11 de fevereiro, se apresentam Marquês de Sapucaí; Mocidade Independente da Nova Corumbá; Caprichosos do Pantanal; Acadêmicos do Pantanal e A Pesada. Na segunda-feira, dia 12, Imperatriz Corumbaense; Vila Mamona; Major Gama; Estação Primeira do Pantanal e Império do Morro.

Para esta terça-feira, 06 de fevereiro, a atração do carnaval corumbaense é o Bloco Funecão, do Programa Corumbá em Movimento. A concentração, a partir das 20 horas, será rua Cuiabá entre as ruas 15 de Novembro e Frei Mariano, com apresentações musicais da Banda Sempre Assim; Levi Kelmo; Paula Siqueira e MC Frog.