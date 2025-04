Seletivas Jogos Escolares e Jogos Abertos de MS definem campeões no futsal

Definidos nesta terça-feira, 29 de abril, os campeões das seletivas de futsal dos Jogos Escolares 2025 (na categoria de 12 a 14 anos) e Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul (JAMS), competição destinada a atletas adultos. Realizadas pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Esporte de Corumbá (Funec), as partidas foram disputadas no Centro Popular Nação Guató.

Na seletiva dos Jogos Escolares 2025 (12 a 14 anos), a Escola Tenir conquistou o título ao vencer a ENAM pelo placar de 4 a 0. O PL Futsal foi campeão da seletiva dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul (JAMS). Na final, ganhou do Alfe A por 6 a 4. Os campeões, em cada categoria, vão representar o município nas fases estaduais das respectivas competições.

As seletivas dos Jogos Escolares têm por finalidade aumentar a participação dos alunos em atividades esportivas nas instituições de ensino, públicas e privadas de Corumbá; promover a ampla mobilização da juventude estudantil em torno do esporte e fomentar integração e o desenvolvimento social dos estudantes por meio do esporte.

*As informações são da Prefeitura Municipal de Corumbá

