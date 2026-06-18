Acessibilidade

18 de Junho de 2026 • 10:26

Buscar

Últimas notícias
X
Acidente

Sem cinto de segurança, mulher e criança ficam feridas após colisão entre veículos em Corumbá

Condutora relatou que bateu a cabeça contra o volante; acidente ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira

Anibal Placêncio

Publicado em 18/06/2026 às 10:14

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Veículos colidiram no cruzamento das ruas Firmo de Matos e Ceará / Divulgação

Uma mulher de 24 anos e uma criança de 05 ficaram feridas após uma colisão entre dois veículos registrada no fim da tarde desta quarta-feira (17), no cruzamento das ruas Firmo de Matos e Ceará, no bairro Guaicurus, em Corumbá.

De acordo com informações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar, equipes de Resgate e Salvamento foram acionadas por volta das 17h30 para atender a ocorrência. No local, os militares encontraram a condutora de um dos veículos, identificada pelas iniciais L.C.A., consciente, orientada e já fora do carro.

Segundo relato da vítima, durante o impacto ela bateu a cabeça contra o volante, sofrendo um hematoma na região frontal, além de dores no local da lesão. O filho da motorista também foi atendido pela equipe de resgate. A criança estava consciente, orientada e apresentava um hematoma na cabeça.

Ainda conforme os bombeiros, foi constatado que tanto a condutora quanto a criança não utilizavam o cinto de segurança no momento do acidente. No outro veículo, não havia pessoas feridas.

Após receberem os primeiros atendimentos no local, as vítimas foram imobilizadas e encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde permaneceram sob os cuidados da equipe médica de plantão.

As circunstâncias que provocaram a colisão não foram informadas.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Violência

Homem é encontrado inconsciente com múltiplas lesões no bairro Aeroporto em Corumbá

TRANSITO

Adolescente de 14 anos fica inconsciente após ser atropelada em Corumbá

Tragédia

Motorista de 49 anos morre após carreta carregada com sucata tombar em Corumbá

Acidente aconteceu na rotatória entre a Rodovia Ramon Gomez e a BR-262; vítima ficou presa às ferragens

Meio ambiente

Queima de fios em residência no centro de Corumbá causa fumaça e mobiliza bombeiros

Publicidade

Trânsito

Motociclista fica ferido após queda acidental no cruzamento de Corumbá

ÚLTIMAS

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego

Oportunidades locais incluem auxiliar de linha de produção e carregador de caminhões; para região, há vagas para campeiro, eletricista e mecânico industrial

Gesto solidário

Médico Vitor Maksoud presenteia músico de rua com novo violão em Aquidauana

Pedro Marcelino é conhecido por tocar diariamente em frente a estabelecimentos comerciais da região central

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo