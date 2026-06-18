Sem cinto de segurança, mulher e criança ficam feridas após colisão entre veículos em Corumbá

Veículos colidiram no cruzamento das ruas Firmo de Matos e Ceará / Divulgação

Uma mulher de 24 anos e uma criança de 05 ficaram feridas após uma colisão entre dois veículos registrada no fim da tarde desta quarta-feira (17), no cruzamento das ruas Firmo de Matos e Ceará, no bairro Guaicurus, em Corumbá.

De acordo com informações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar, equipes de Resgate e Salvamento foram acionadas por volta das 17h30 para atender a ocorrência. No local, os militares encontraram a condutora de um dos veículos, identificada pelas iniciais L.C.A., consciente, orientada e já fora do carro.

Segundo relato da vítima, durante o impacto ela bateu a cabeça contra o volante, sofrendo um hematoma na região frontal, além de dores no local da lesão. O filho da motorista também foi atendido pela equipe de resgate. A criança estava consciente, orientada e apresentava um hematoma na cabeça.

Ainda conforme os bombeiros, foi constatado que tanto a condutora quanto a criança não utilizavam o cinto de segurança no momento do acidente. No outro veículo, não havia pessoas feridas.

Após receberem os primeiros atendimentos no local, as vítimas foram imobilizadas e encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde permaneceram sob os cuidados da equipe médica de plantão.

As circunstâncias que provocaram a colisão não foram informadas.