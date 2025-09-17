Semáforo de rua em Corumbá está desligado após ser atingido por caminhão

PMC

A Prefeitura de Corumbá afirmou que o sistema de semáforo no cruzamento da Rua Edu Rocha com a Rua Monte Castelo, no bairro Aeroporto, está temporariamente desativado devido a danos causados por um caminhão.

Como o equipamento está conectado à rede de alta tensão, os reparos estão sendo realizados em conjunto com a concessionária de energia.

Assim que o desligamento programado for concluído e os serviços finalizados, o semáforo voltará a funcionar normalmente.

A previsão é que a normalização ocorra ainda ao longo desta quarta-feira, 17 de setembro.

Pedimos desculpas pelos transtornos e reforçamos a importância de redobrar a atenção ao transitar pelo local, garantindo a segurança de todos.

Para informações e denúncias, entre em contato pelo telefone (67) 99633-9709 – AGETRAT.

