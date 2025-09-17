Semáforo de rua em Corumbá está desligado após ser atingido por caminhão

Prefeitura pede atenção redobrada aos motoristas
PMC
A Prefeitura de Corumbá afirmou que o sistema de semáforo no cruzamento da Rua Edu Rocha com a Rua Monte Castelo, no bairro Aeroporto, está temporariamente desativado devido a danos causados por um caminhão.
Como o equipamento está conectado à rede de alta tensão, os reparos estão sendo realizados em conjunto com a concessionária de energia.
Assim que o desligamento programado for concluído e os serviços finalizados, o semáforo voltará a funcionar normalmente.
A previsão é que a normalização ocorra ainda ao longo desta quarta-feira, 17 de setembro.
Pedimos desculpas pelos transtornos e reforçamos a importância de redobrar a atenção ao transitar pelo local, garantindo a segurança de todos.
Para informações e denúncias, entre em contato pelo telefone (67) 99633-9709 – AGETRAT.
Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Geral
Cinema em Corumbá celebra aniversário da cidade com curta premiado
Corumbá investe em materiais pedagógicos da Seleta
Atenção
Os futuros adotantes podem se inscrever até o dia 26 de setembro
Sorte
Dezenas sorteadas foram 10 - 11 - 15 - 38 - 52 - 60
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS