Acessibilidade

17 de Setembro de 2025 • 15:37

Buscar

Últimas notícias
X
Bairro Aeroporto

Semáforo de rua em Corumbá está desligado após ser atingido por caminhão

Prefeitura pede atenção redobrada aos motoristas

Redação

Publicado em 17/09/2025 às 11:17

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

PMC

A Prefeitura de Corumbá afirmou que o sistema de semáforo no cruzamento da Rua Edu Rocha com a Rua Monte Castelo, no bairro Aeroporto, está temporariamente desativado devido a danos causados por um caminhão.

Como o equipamento está conectado à rede de alta tensão, os reparos estão sendo realizados em conjunto com a concessionária de energia.

Assim que o desligamento programado for concluído e os serviços finalizados, o semáforo voltará a funcionar normalmente.

A previsão é que a normalização ocorra ainda ao longo desta quarta-feira, 17 de setembro.

Pedimos desculpas pelos transtornos e reforçamos a importância de redobrar a atenção ao transitar pelo local, garantindo a segurança de todos.

Para informações e denúncias, entre em contato pelo telefone (67) 99633-9709 – AGETRAT.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Mulher furta bicicleta e é reconhecida pela vítima em Ladário

Polícia

Mulher é presa por porte ilegal de arma de fogo em Corumbá

Geral

Prefeitura garante progressão de carreira de 873 servidores

Cinema em Corumbá celebra aniversário da cidade com curta premiado

Corumbá investe em materiais pedagógicos da Seleta

Cultura

Cinema em Corumbá celebra aniversário da cidade com curta premiado

Publicidade

Geral

Corumbá investe em materiais pedagógicos da Seleta

ÚLTIMAS

Atenção

Abertas inscrições para nova turma do curso de preparação à adoção

Os futuros adotantes podem se inscrever até o dia 26 de setembro

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 33 milhões

Dezenas sorteadas foram 10 - 11 - 15 - 38 - 52 - 60

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo