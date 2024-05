Semana Municipal do Brincar começa dia 20, em Corumbá

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inicia na próxima segunda-feira, 20 de maio, a Semana Municipal do Brincar. Instituída pela Lei Municipal 2.930, de março de 2024, a atividade terá o tema “Vem pra Roda – no Ritmo do Brincar”, lema que será debatido nacionalmente.

A Semana Mundial do Brincar é uma campanha para a sensibilização da sociedade sobre a importância do brincar na infância. Todos os anos, acontece em torno da data de 28 de maio, consolidada em 1998 como o Dia Internacional do Brincar.

Durante a Semana Mundial do Brincar, a proposta é que qualquer pessoa, coletivo ou organização possa criar e colocar em prática – com autonomia e de acordo com seus interesses, recursos e tipos de públicos – atividades em prol do brincar que envolvam crianças, familiares e educadores. Isso pode acontecer em espaços como praças e parques públicos, escolas municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, centros culturais e teatros municipais, universidades públicas, dentre outros.

Muito mais que um evento pontual, a Semana Mundial do Brincar também serve para engajar o poder público e a sociedade na discussão sobre formas de colocar em prática o direito ao brincar. Por conta disso, tem se tornado uma política pública em diversos municípios brasileiros.

A abertura da Semana Municipal do Brincar será no Anfiteatro Salomão Baruki, às 18h30. Haverá apresentação Cultural e a palestra: “A importância do brincar e suas intencionalidades no desenvolvimento infantil”, com Sandra Lima – Brinquedo Encantado. O público – alvo é professores da Educação Infantil, Agentes e Técnicas da Educação Infantil; Visitadoras do Programa Criança Feliz e outros.