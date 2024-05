Semana Municipal do Brincar promove atividades do 'Dia D'

Com o tema 'Vem para a Roda - No ritmo do Brincar!', a Prefeitura de Corumbá promoveu nesta sexta-feira, 24 de maio, o “Dia D do Brincar”. As atividades, que integraram a programação da Semana Municipal do Brincar, foram realizadas no Centro de Esportes, Cultura e Lazer Nação Guató.

Reunindo alunos da Rede Municipal e crianças da comunidade em geral, o "Dia D" contou com oficinas de balangandã; brincadeiras de roda; contação de histórias e jogos recreativos. Em Corumbá, a Semana Municipal do Brincar foi instituída pela Lei Municipal 2.930, de março de 2024.

"Buscamos a valorização do brincar como forma de aprendizado e desenvolvimento das crianças. Temos várias bases legais e científicas mostrando a importância do brincar para o desenvolvimento infantil e agora temos a lei municipal instituindo a Semana do Brincar aqui no município. Estamos fazendo valer a nossa lei promovendo ações com as unidades escolares e, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, levamos ações para dentro dos CRAS sobre a importância da conscientização do brincar para as crianças", disse a supervisora de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, Sandra Laura de Campos Santiago Garcia. A Semana Municipal do Brincar foi aberta na segunda-feira, 20 de maio.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá