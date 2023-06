Semana Nacional Antidrogas tem ações educativas da PF em todo o estado

A Semana Nacional de Políticas sobre Drogas que vai de 26 a 30 de junho contará com diversas ações da Polícia Federal realizará diversas ações em todo o estado de Mato Grosso do Sul com vistas à conscientização e à prevenção ao abuso e ao tráfico de drogas.

A Polícia Federal, conforme prescreve a Constituição Federal, tem por atribuição expressa a responsabilidade de prevenir e reprimir o tráfico ilícito de drogas.

No Mato Grosso do Sul, estado que devido a sua localização geográfica tem a maior incidência de delitos relacionados ao abuso de drogas e ao tráfico internacional, por isso a importância da realização de ações preventivas e educativas junto à comunidade local, especificamente a comunidade estudantil.

Nesse sentido diversas ações foram planejadas:

Campo Grande:

- Ação de conscientização com exposição de viaturas ostensivas da PF na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com a finalidade de aproximar a PF da população, na qual Policiais Federais prestarão esclarecimentos sobre as atividades da Polícia Federal no estado, no Brasil e no mundo, sobretudo contra o tráfico de drogas.

- Campanha de Doação de Sangue para o Hemosul da Santa Casa de Campo Grande.

- Incineração de 9 ton de drogas.

Corumbá

- Incineração de 1 ton de drogas, sendo 600kg de cocaína e 400kg de folha de coca.

Dourados:

- Caminhada com Policiais Federais, professores e alunos da EE Min João Paulo dos Reis Veloso até a delegacia, escoltados por viaturas da PF. Na delegacia, os cerca de 400 alunos terão atividades o dia todo, com palestras, visita às instalações da delegacia e da área de perícia, apresentação dos equipamentos da PF, entre outras.

Para o evento em Dourados, a PF contou com o apoio da Agetran – Dourados/MS, Guarda Municipal de Dourados/MS e Universidade Federal da Grande Dourados, além de 90 servidores da delegacia.

- Incineração de 1 ton de drogas de maconha.

Naviraí:

- Incineração de 2.685,81 kg de drogas de drogas em uma indústria na cidade de Itaquiraí/MS, ocorrida em 13 de junho, na qual foram queimadas 1,81 ks de cocaína e 2.684 kg de maconha.

- Prevista nova incineração de aproximadamente 2 ton de maconha.

- Palestra e atividades educativas na Delegacia de Polícia Federal em Naviraí/MS para os alunos e professores da Escola Professor José Carlos da Silva.

Ponta Porã:

- Ação educativa na Escola Joaquim Murtinho, dia 29 de junho.

- Ação de conscientização com exposição de viaturas ostensivas da Polícia Federal no Parque dos Hervais, a finalidade é de aproximar a PF da população, prestar esclarecimentos sobre as atividades da Polícia Federal no estado, no Brasil e no mundo, sobretudo contra o tráfico de drogas.

- Incineração de 2 ton de drogas, entre maconha e skank.

Três Lagoas:

- Ação educativa com a Escola Maria Eulália Vieira, com visita às instalações da Delegacia de Três Lagoas e orientações acerca do trabalho da Polícia Federal.

- Incineração de 345 kg de drogas.