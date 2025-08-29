Acessibilidade

29 de Agosto de 2025

Corumbá

Seminário de Patrimônio Cultural de MS continua nesta sexta

Evento acontece em Corumbá e reúne pesquisadores, gestores culturais, instituições de ensino e representantes da sociedade civil

Redação

Publicado em 29/08/2025 às 08:28

Márcio Carneiro, PMC

O Seminário de Patrimônio Cultural de Mato Grosso do Sul, tem continuidade nesta sexta-feira, 29. O encontro reúne pesquisadores, gestores culturais, instituições de ensino e representantes da sociedade civil para discutir estratégias de preservação do patrimônio histórico e cultural do Estado.

A abertura contou com a presença do secretário especial de Articulação Política e Institucional, Marcos de Souza Martins, do secretário de Governo e Gestão Estratégica, Nilson Pedroso, das presidentes da Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio, Lauzie Xavier, e da Fundação da Cultura, Wanessa Rodrigues, além de autoridades municipais e estaduais . Especialistas convidados reforçaram a importância do debate sobre a valorização da memória coletiva e a conservação dos bens culturais.

Durante o primeiro dia, foram realizadas palestras e mesas-redondas com temas voltados à educação patrimonial, preservação de bens tombados e desafios contemporâneos da gestão cultural. A proposta é fortalecer a integração entre órgãos públicos, universidades, entidades culturais e a comunidade, consolidando Corumbá como referência estadual na proteção e valorização do patrimônio cultural.

Programação de 29/08/2025 (sexta-feira)

08h30 – Patrimônio Arquitetônico de Corumbá – Arquitetura Moderna e Memória – João Bosco Urt Delvízio / UFMS

09h00 – Passeio na Avenida: do Significado ao Patrimônio na Afonso Pena, em Campo Grande/MS – Victoria Mauricio Delvizio / UFMS

10h00 – Patrimônio Cultural como oportunidade de diversificação da oferta turística no Pantanal – Luiz Ricardo Julião Rocha / Fundação de Turismo de Corumbá

10h30 – Turismo e Patrimônio: abordagens interdisciplinares e campo de ação coletiva – Thiago Allis / EACH-USP

11h00 – Mesa de debate

15h00 – Visita guiada – Casa de Memória Dr. Gabi

15h30 – Visita guiada – Casa Izulina Xavier

O Seminário é uma realização do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS), da Prefeitura de Corumbá e da Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico (FUPHAN), com apoio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), IPHAN, Ministério da Cultura, Governo de Mato Grosso do Sul.

