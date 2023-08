Seminário em Corumbá destaca importância da Ouvidoria Geral para a sociedade

O evento discutiu temas referentes à estruturas governamentais / Gisele Ribeiro/ Prefeitura Corumbá

A Controladoria Geral do Município de Corumbá, via Ouvidoria Municipal do Município, promoveu na manhã desta terça-feira, 8 de agosto, no Centro de Convenções do Pantanal – Miguel Goméz, o seminário “Ouvidoria Geral Como Ferramenta de Controle Social".

Voltado aos estagiários da Prefeitura e universitários, o evento discutiu temas referentes à estruturas governamentais e suas missões, com foco no Sistema de Ouvidorias Municipais e o papel da sociedade no Controle Social.

“Buscamos mostrar, aos estagiários, que hoje são a nossa clientela principal aqui neste seminário, a importância desse controle social. A Ouvidoria é a ferramenta mais simples de contato do contribuinte, da população, com a Administração. É o canal por onde podem fazer fazer reclamações, solicitações, sugestões elogios. Todas as solicitações são enviadas diretamente aos respectivos secretários para resposta”, explicou o controlador geral do Município, Luiz Fernando Moreira.

Representando o prefeito Marcelo Iunes, o chefe de Gabinete Elbio Mendonça, disse na abertura do seminário que a Ouvidoria é uma ferramenta de “extrema importância” para o Poder Público Municipal. “Ela é o reflexo da sociedade perante o Poder Público. Reflete os anseios, as angústias e as necessidades de toda a população, inclusive dos servidores públicos. Colabora com a gestão apontando o que está errado; aquilo que não só está errado além de também comportas elogios e sugestões. É uma ferramenta de extrema importância para o Município”, complementou.

Na avaliação da secretária-adjunta de Governo, Romy Vasconcelos Canto Rupp, o seminário desta terça-feira permitiu aos estagiários conhecerem as atribuições da Controladoria e Ouvidoria. “É extremamente importante para nós, lá dentro da Prefeitura, o auxílio que a Controladoria nos dá em processos, em análise dos processos, e também a Ouvidoria", disse.

Realizado pela Prefeitura de Corumbá, o seminário “Ouvidoria Geral Como Ferramenta de Controle Social" teve como objetivo fomentar a participação da sociedade no acompanhamento das ações públicas e a utilização correta dos canais de comunicação, tendo no sistema de Ouvidoria Municipal o principal canal de comunicação entre Governo e a sociedade.