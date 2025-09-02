Senai prolonga atividades em Corumbá por mais dois anos

Senai de Corumbá / PMC

Atendendo a pedido da população, da Prefeitura e da Câmara Municipal, a Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul) assegurou a continuidade das atividades do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industria) em Corumbá pelos próximos dois anos.

A negociação foi conduzida pelo presidente da entidade, Sérgio Longen, e contou com apoio de lideranças locais. O prefeito Dr. Gabriel Alves de Oliveira informou que a administração municipal já executou serviços de limpeza e dará suporte ao asfaltamento no entorno da unidade, etapa considerada fundamental para a reestruturação dos laboratórios.

Longen destacou que a decisão só foi possível graças à articulação com o Departamento Nacional do Senai e à parceria com o Executivo municipal, o Legislativo, empresários e o Governo do Estado. “Não vamos fechar a nossa escola do Senai em Corumbá. Esse resultado é fruto da união de esforços e do atendimento a um apelo justo da cidade. A integração de Prefeitura, Câmara, Estado e lideranças locais garante tranquilidade para o funcionamento da unidade nos próximos anos”, afirmou.

