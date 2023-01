Serra do Amolar recebe placas de energia solar para captação e tratamento de água

Placas devem ajudar na economia de R$ 50 mil na região pantaneira / (Foto: Divulgação)

O IHP (Instituto Homem Pantaneiro) divulgou nesta quarta-feira (4) a nova instalação de placas de energia solar que vão ajudar na captação e tratamento de água da Serra do Amolar, no Pantanal de Corumbá.

Com a ajuda de parceiros, o sistema de captação de três áreas – as Reservas Particulares do Patrimônio Natural Acurizal, Engenheiro Eliezer Batista e o Sítio Serra Negra, bem como o Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense – foram alteradas. Até antes então, bombeamento e tratamento da água dependiam do uso de combustível.

Conforme o instituto, o novo gerador de energia limpa vai contribuir para conservação da região pantaneira. O IHP e o Parque Nacional Mato-grossense, gerido pelo ICMBio, terão uma economia anual de mais de R$ 50 mil. O valor era usado para a aquisição de combustível.

“Falamos muito sobre a necessidade de conservação do Pantanal. E, para nós, era muito importante que fizéssemos o dever dentro da nossa própria casa também. Por isso, a contribuição dos nossos parceiros para que este projeto de adoção de energia limpa se tornasse realidade foi fundamental”, afirma o presidente do IHP, Ângelo Rabelo.

A iniciativa também será fundamental para o reflorestamento das áreas atingidas pelos incêndios de 2020. A água bombeada tem sido utilizada no viveiro de mudas instalado na Serra do Amolar, que tem produzido as mudas que serão plantadas para recuperação da vegetação local.

O projeto contou com o apoio da Agromamoré, CENEGED e Energisa. O diretor-presidente da Energisa em Mato Grosso do Sul, Marcelo Vinhaes, destaca a importância da iniciativa.

"O projeto de levar energia solar para o Pantanal nos aproximou de regiões localizadas nas áreas mais remotas e a presença da Energisa não só tem gerado oportunidades com a aplicação de fontes renováveis, mas principalmente, ensinado sobre as necessidades das pessoas que vivem e cuidam do bioma. O Ilumina Pantanal gerou transformação e revolução na vida de indígenas, ribeirinhos, colonos e produtores rurais atendidos pelo programa. A parceria da concessionária com o IHP tornou possível a utilização da energia limpa em um processo de conservação ambiental e geração de renda, ação que está diretamente ligada a um dos principais eixos de negócio da Companhia, que é o desenvolvimento sustentável”, afirma Vinhaes.

*Com assessoria de imprensa.