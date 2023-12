Servidoras da Sead de Corumbá são contempladas com Prêmio Mariluce Bittar

Divulgação

Servidoras da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Corumbá, foram contempladas na terceira edição do Prêmio Mariluce Bittar, organizado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead).

A 3ª edição do Prêmio Mariluce Bittar revelou na segunda-feira, 11 de dezembro, seus vencedores.

O prêmio tem, dentre seus objetivos, identificar, divulgar e estimular a realização de ações de implementação e inovação no âmbito da Assistência Social que estejam contribuindo para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Corumbá concorreu na categoria de Benefícios e Programas Socioassistenciais e ganhou o primeiro Lugar com o projeto “Inclusão e Atualização Cadastral de Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos com Foco nas Famílias Pertencentes às Comunidades de Terreiro”, de autoria das Servidoras da Coordenação do Cadastro Único/Bolsa Família, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Clarissa Souza Santiago e Janne da Costa Garcia Queiroz.

O projeto foi realizado junto às Comunidades Tradicionais (Terreiros e Comunidades de Matriz Africana) do Município entendendo a grande a diversidade cultural e religiosa de nosso país, com um especial recorte para o município de Corumbá, grupos estes específicos que nosso território abriga em um número significativo de famílias vinculadas a casas de tradição de matriz africana.

O projeto teve como principal objetivo a atualização do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal junto a essas comunidades (Casas de Tradição de Matriz Africana) possibilitando a visibilidade das comunidades de terreiro, pois através do mapeando desta população específica “in loco” podemos ofertar os serviços de Assistência Social, através da inclusão ou atualização, proporcionando as mesmas: visibilidade e cidadania, através da marcação de grupo específico.

O prêmio reconhece as principais práticas realizadas pelos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS em MS nas seguintes categorias: Serviços Socioassistenciais, Benefícios e Programas Socioassistenciais e Gestão do SUAS. Participar do prêmio oportuniza que as experiências sejam divulgadas, valorizando ainda mais o compromisso e o trabalho no SUAS.