Servidores de Corumbá já estão com salários nas contas

Vista aérea de Corumbá / PMC

A Prefeitura de Corumbá liberou nesta terça-feira, 30, o salário de abril de todos os servidores públicos – da ativa, aposentados e pensionistas – da Prefeitura de Corumbá. O pagamento representa a injeção de R$ 19.925.078,60 (dezenove milhões, novecentos e vinte e cinco mil, setenta e oito reais e sessenta centavos) na economia local.

Mantendo seu compromisso de quitar o salário dos servidores dentro do mês trabalho, o prefeito Marcelo Iunes aproveitou para parabenizar a categoria pelo Dia do Trabalhador, celebrado neste 1º de maio. “O funcionalismo é muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade, do Estado e do Brasil”, afirmou o prefeito.

“Aproveito também para estender meus cumprimentos a todos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa região. Que esta quarta-feira seja um dia de celebração e de alegria em nossa cidade”, completou o prefeito Marcelo Iunes.

Dos mais de 19 milhões que vão movimentar o comércio neste mês, R$ 16.707.075,86 (dezesseis milhões, setecentos e sete mil, setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) são de recursos próprios do Município e R$ 3.218.002,74 (três milhões, duzentos e dezoito mil, dois reais e setenta e quatro centavos) são do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá (FUNPREV).