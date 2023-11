Servidores de Corumbá já podem sacar salário de novembro

Prefeitura de Corumbá, Renê Carneiro

A Prefeitura de Corumbá liberou nesta quinta-feira, 30, o pagamento de novembro de todos os servidores (da ativa, aposentados e pensionistas) do Executivo Municipal. Com a medida, a Administração injeta diretamente R$ 18.565.642,16 na economia local.

Com a liberação, o prefeito Marcelo Iunes continua seguindo seu compromisso de pagar o funcionalismo dentro do mês trabalhado. Para os servidores do quadro efetivo, o pagamento está com o abono de 4,18% estabelecido pela Lei Complementar nº. 321, de 28 de junho de 2023, e prorrogado até dezembro deste ano, por meio do Decreto nº. 3.054.

Dos mais de R$ 18 milhões liberados hoje, R$ 15.588.924,15 são de recursos da Prefeitura e R$ 2.976.718,01 são de recursos próprios do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá (FUNPREV).

Saque

O Bradesco disponibiliza, além da sua agência da rua Delamare e do Posto de Atendimento da Prefeitura, outros seis pontos de atendimento (caixa eletrônico) para seus clientes. São eles: Posto São Cristóvão (Colombo, 1019, Esquina Frei Mariano); Farmácia Mais Popular (Major Gama, 666, Esquina Cuiabá); Supermercado Cidade Branca (Dom Aquino, 1793, Esquina Luís Feitosa); Posto Janjão 3 (Porto Carrero, 300, Esquina Ladário); Posto Janjão 2 (Cyríaco de Toledo, esquina Piauí); e Posto Janjão 1(Ricardo Franco, 43, saída para Campo Grande).

O banco também disponibiliza pontos de atendimento Bradesco Expresso (saques, depósitos e pagamento de boletos): E-Pago Casas Bahia (Treze de Junho, 898, Centro); Kauane Conveniência (Porto Carrero, 1340, Centro); Conveniência Porto Carrero (Porto Carrero, 1471, Centro); Madeireira Corumbá (Vinte e Um de Setembro, 83, Aeroporto); Empório Brasil (Cyríaco de Toledo, 166, Nova Corumbá); e Deposito Caçula (rua Cuiabá, 819, Esquina Antônio Maria).