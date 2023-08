Solenidade abre oficialmente 33ª edição dos Jogos da REME em Corumbá

Jogos vão até setembro / Divulgação

Com a participação de 14 escolas da Rede Municipal e mais de mil estudantes, a 33ª edição dos Jogos da REME teve sua abertura oficial na manhã desta sexta-feira, 25 de agosto, durante solenidade na quadra poliesportiva da Escola Barão do Rio Branco. Depois da cerimônia, foi disputada a partida de handebol masculino entre os times do Pedro Paulo de Medeiros e Barão do Rio Branco.

Promovida pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a competição entrou na fase final, com disputas nas modalidades de futsal; basquete 3x3; handebol; voleibol; xadrez; tênis de mesa, natação e atletismo. Desde o mês de maio, diversas equipes têm se enfrentado.

"Tivemos a fase preliminar, que era em grupos, quando todos jogaram entre si, para proporcionar mais jogos aos alunos. Assim, houve maior participação e maior desenvolvimento esportivo, por parte dos nossos estudantes. Agora, teremos a fase final", disse o secretário Municipal de Educação, Genilson Canavarro de Abreu.

A fase final da 33ª edição dos Jogos da REME vai até a primeira semana de setembro. As premiações são concedidas por modalidade. As escolas vencedoras recebem troféus e os estudantes com medalhas de classificação. Também são entregues medalhas de participação para cada estudante, uma forma de valorizar e reconhecer o esforço e dedicação de cada participante.

Os Jogos da REME tem como principal objetivo promover a integração, a união e o sentimento de comunidade entre as escolas da rede municipal. Por meio do esporte, são fomentado valores como respeito, trabalho em equipe e espírito esportivo, desenvolvendo habilidades físicas e emocionais que impactam diretamente na formação dos estudantes.

Também participaram da cerimônia de abertura os secretários Maria do Carmo Provenzano de Arruda Brum (adjunta de Educação); César Freitas Duarte (Segurança Pública e Defesa Social) e Tadeu Vieira (Relações Institucionais).