Solenidade no Jardim comemorou 198 anos de independência da Bolívia

Comemoração ocorreu em Corumbá / Gisele Ribeiro/ Prefeitura Corumbá

Os 198 anos da Independência da Bolívia foram celebrados na tarde do sábado, 5 de agosto, com uma solenidade no Jardim da Independência, em Corumbá.

A solenidade, que já se tornou tradicional na cidade de Corumbá, fronteira com os municípios bolivianos de Puerto Quijarro e Puerto Suárez, contou com participações de autoridades militares e civis e religiosas da região pantaneira.

O prefeito Marcelo Iunes foi representado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Cássio Augusto da Costa Marques. Ele destacou destacou o bom relacionamento existente entre a população de Corumbá e os bolivianos e ressaltou que o desenvolvimento da região passa pelo fortalecimento dessa parceria entre Brasil e Bolívia.

O cônsul da Bolívia em Mato Grosso do Sul, Simons William Durán Blacutt, agradeceu ao apoio do prefeito Marcelo Iunes e entregou certificados de agradecimento às personalidades brasileiras e biolivianas.