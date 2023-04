Supermercado e granja serão instalados em Corumbá gerando dezenas de empregos

Empregos serão gerados em Corumbá / Renê Marcio Carneiro/PMC

Um supermercado e uma granja estão previstos para ser instalados em Corumbá, gerando dezenas de empregos.

O prefeito Marcelo Iunes recebeu o empresário boliviano Jhans Daudet Montano Cespedes na manhã desta terça-feira, 25 de abril. O empresário afirma que o supermercado irá gerar, inicialmente, entre 30 e 35 empregos diretos na cidade.

O secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal; o cônsul da Bolívia em Mato Grosso do Sul, Simons William Durán Blacutt; e a advogada Olga Almeida da Silva Alves acompanharam o encontro.

“É um importante investimento para Corumbá, vai permitir geração de empregos e renda em nossa cidade e isso faz movimentar positivamente a economia local”, destacou o prefeito Marcelo Iunes. O chefe do Executivo Municipal reforçou que sua administração tem o compromisso de incentivar ações que promovam a geração de emprego e renda na cidade e a instalação de novos empreendimentos no município.

“Nosso investimento aqui em Corumbá vai gerar, neste primeiro momento, entre 30 e 35 empregos diretos. A previsão é entrar em funcionamento em trinta dias”, disse Jhans Cespedes. O empresário também finaliza os procedimentos legais para a implantação de uma granja, com geração inicial de 15 postos de trabalho na cidade. O supermercado está sendo instalado na rua Edu Rocha esquina com a rua General Dutra, na parte alta da cidade.

De acordo com Jhans Cespedes, havia previsão de instalação dos empreendimentos em Minas Gerais, mas a localização geográfica de Corumbá, que faz fronteira com a Bolívia, facilitou a implantação na cidade pantaneira.