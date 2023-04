Suspeito de atos criminosos em Corumbá se entrega à polícia

Salomão Saff Junior, acusado de ser mandante de incêndios criminosos e até do tráfico de drogas em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande, se apresentou no final da tarde desta sexta-feira (07) na Delegacia de Polícia Civil. Ele estava acompanhado do advogado, Otávio Baruki.

Ao se apresentar na delegacia, ele negou participação em atos criminosos na cidade.

Forças policiais chegaram a oferecer recompensa de R$ 2 mil para quem obtivesse informações sobre o criminoso.

Segundo informado à reportagem, Salomão foi mandante de um atentado que queimou um veículo durante a primeira semana de abril e também por organizar o tráfico de drogas.