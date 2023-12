Suspeito de estupro de vulnerável é preso pela PM

Polícia Militar atendeu ocorrência / Divulgação

Um homem foi detido por suspeita de estupro de vulnerável, contra uma menina de 08 anos, que tem necessidades especiais.

O caso aconteceu na noite de sábado (16), no bairro Guatós, em Corumbá, mas foi divulgado na manhã de hoje, 18.

Conforme o site Diário Corumbaense, a mãe da menina, de 37 anos, revelou que aluga um quarto dos fundos da casa para o homem e que eles, na companhia de mais uma amiga dela, junto com filhos, estavam na residência consumindo bebida alcoólica.

Quando a bebida acabou, o suspeito deu 50 reais para que a mãe da menina e a amiga fossem comprar bebida e ele permaneceu na casa, com as crianças.

No entanto, ainda segundo o site, ao retornar da conveniência, a mãe encontrou a porta da sala trancada. O homem abriu, ela viu que ele estava em companhia das crianças no interior da casa, e percebeu o nervosismo da filha.

Desconfiada, ela questionou a menina, perguntando se havia acontecido algo, mas a filha não falava direito, porém, fazia gestos com as mãos indicando que o autor teria passado as mãos em suas partes íntimas. O autor de imediato negou, dizendo que a menina lhe falou que teria um "bicho" no quarto, e, ele, teria ido averiguar.

A Polícia Militar foi chamada e ao chegar no local, os policiais viram que a menina tinha medo de se aproximar do suspeito.

As partes envolvidas foram encaminhadas para 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá.