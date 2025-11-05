Suspeito de furto é preso após tentar fugir em Corumbá

O suspeito, um jovem de aproximadamente 25 anos, fugiu logo após o crime, mas foi contido por populares nas proximidades
Divulgação/ PM
A Polícia Militar de Corumbá prendeu, na tarde desta terça-feira (4), um homem suspeito de furtar uma bicicleta do interior de uma residência na Rua Porto Carreiro, região central do município.
De acordo com informações da corporação, a equipe foi acionada pelo COPOM após a vítima, de 69 anos, perceber o furto e identificar o autor por meio das imagens de câmeras de segurança instaladas no imóvel.
O suspeito, um jovem de aproximadamente 25 anos, fugiu logo após o crime, mas foi contido por populares nas proximidades, que acionaram a PM pelo número 190. Quando a guarnição chegou ao local, o suspeito apresentava ferimento na cabeça, provocado por uma queda durante a tentativa de fuga.
Os policiais prestaram atendimento imediato e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde ele recebeu curativo e foi avaliado por uma equipe médica. Após o atendimento, o homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado e permanece à disposição da Justiça.
