Suspeito de roubo é preso após ser imobilizado por moradores em Corumbá

Divulgação/ PM

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul na noite de segunda-feira (22), após ser imobilizado por moradores durante a prática de um roubo na região central de Corumbá. A ocorrência mobilizou uma equipe de Rádio Patrulha, acionada via Copom para atender uma denúncia de violação de domicílio.



Segundo informações repassadas à polícia, o indivíduo invadiu uma residência localizada na Rua América, entrando no imóvel por uma janela com a intenção de furtar objetos. Ao ser surpreendido pelos moradores, o autor passou a empregar violência para garantir a subtração dos bens, situação que caracteriza o crime de roubo impróprio.



Durante a ação, o suspeito utilizou uma tesoura para ameaçar as vítimas e desferiu um golpe que atingiu a região abdominal de um dos moradores, o que resultou em luta corporal. O indivíduo acabou sendo contido e imobilizado pelos próprios moradores até a chegada da Polícia Militar.



No local, os policiais realizaram a abordagem e, durante a busca pessoal, localizaram diversos objetos pertencentes a uma das vítimas. Em consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que o autor possuía um mandado de prisão em aberto, com validade até o ano de 2041.



Após receber atendimento médico em razão das lesões sofridas durante a contenção, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

