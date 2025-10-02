Acessibilidade

02 de Outubro de 2025 • 13:43

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Suspeito é preso com fios de cobre no centro de Corumbá

Na ação, foram encontrados cerca de 20 quilos de fios, equivalentes a aproximadamente 100 metros de diferentes tamanhos e bitolas

Da redação

Publicado em 02/10/2025 às 11:45

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ PM

Durante patrulhamento da Polícia Militar na região central de Corumbá, um homem de 32 anos foi abordado enquanto manuseava fios de cobre e os colocava em sacos de lixo preto. O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (29), por volta das 8h50.

Na ação, foram encontrados cerca de 20 quilos de fios, equivalentes a aproximadamente 100 metros de diferentes tamanhos e bitolas. Questionado, o suspeito apresentou respostas contraditórias e não conseguiu comprovar a origem do material. A Polícia Militar destacou que ele já havia sido detido recentemente por crime semelhante no mesmo local.

O material foi apreendido e o homem encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para as devidas providências.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Prefeitura de Corumbá dá posse a mais 23 aprovados em concurso público

• Corumbá reforça exigência de autorização para serviços em cemitérios

• Corumbá prorroga prazo da prova de vida digital da Previdência

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Ocorrência

Polícia prende foragido e recupera bens em Ladário

Polícia

Arma de fogo artesanal é apreendida em caso de violência doméstica em Corumbá

Justiça

Defensoria garante absolvição de réus durante júri popular em Corumbá

Aluna de Nioaque se destaca em concurso de desenho da Defensoria Publica

Defensoria leva atendimento a mutirão de trabalhadoras rurais em Nioaque

Defensoria pede que TCE preveja cotas para negros e indígenas em concursos

MPMS

Justiça determina que Prefeitura mantenha imóvel histórico de Corumbá

Publicidade

Corumbá

Prazo para entrega de declaração de bens dos servidores de Corumbá encerra dia 10 de outubro

ÚLTIMAS

Política

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Texto foi aprovado com 493 votos favoráveis

Destaque

SES reforça importância de saúde única para novos profissionais

Secretária esteve na feira de profissões da Unigran

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo