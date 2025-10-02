Suspeito é preso com fios de cobre no centro de Corumbá

Divulgação/ PM

Durante patrulhamento da Polícia Militar na região central de Corumbá, um homem de 32 anos foi abordado enquanto manuseava fios de cobre e os colocava em sacos de lixo preto. O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (29), por volta das 8h50.



Na ação, foram encontrados cerca de 20 quilos de fios, equivalentes a aproximadamente 100 metros de diferentes tamanhos e bitolas. Questionado, o suspeito apresentou respostas contraditórias e não conseguiu comprovar a origem do material. A Polícia Militar destacou que ele já havia sido detido recentemente por crime semelhante no mesmo local.



O material foi apreendido e o homem encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para as devidas providências.

