Sustentabilidade da pesca esportiva em Corumbá vira destaque em fórum nacional

O evento fez parte do Pesca & Companhia Trade Show, maior feira de pesca da América Latina, que acontece até o dia 25 / Divulgação/Acert

A pesca esportiva na modalidade de pesque e solte praticada no Pantanal de Corumbá, foi destaque no 1º Fórum Nacional do Turismo de Pesca, realizado na quinta-feira, dia 23, em São Paulo. O evento fez parte do Pesca & Companhia Trade Show, maior feira de pesca da América Latina, que acontece até sábado, dia 25.

A modalidade sustentável surgiu com as leis restritivas e o comprometimento dos empresários do setor para proteger as espécies nobres e o meio ambiente.

Conforme o Diário Corumbaense, a organização dos operadores, primando sempre pelo princípio da sustentabilidade, a melhor estrutura embarcada e a mudança de conceitos e postura do trade com a implantação do pesque e solte foram realçados pela Acert (Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo) durante palestra do associado e empresário Ademilson Esquivel. A entidade agrega as empresas de barcos-hotéis, hotéis pesqueiros e de equipamentos náuticos do destino.

“O posicionamento da associação em defesa da sustentabilidade do Pantanal criou uma nova consciência no empresariado, e ao longo dos anos a forma de pensar e a postura em relação à pesca esportiva foram revistos e mudamos, sempre em busca de medidas que protejam os estoques pesqueiros, o Pantanal e os nossos negócios”, disse o representante da Acert para o grande público que lotou as dependências do auditório do Pavilhão de Exposições do Pro Magno Centro de Eventos, na capital paulista.

Divisor de águas

Ainda segundo o portal, Ademilson Esquivel lembrou que a Acert, fundada em 1985, liderou os movimentos que resultaram em leis de pesca mais restritivas até a legislação atual (2020), que estabelece a cota de um exemplar (respeitando-se tamanhos mínimos e máximos) e cinco piranhas e a proibição da captura do dourado. Em 1995, a cota permitia 30 quilos, com forte pressão ao estoque pesqueiro. Em 2012, com o apoio da Acert, o município de Corumbá estabeleceu a moratória do dourado.

“Nossa associação foi um divisor de águas na luta pela preservação do Pantanal e dos recursos pesqueiros, enquanto Corumbá foi a porta de entrada para a estruturação do turismo de pesca esportiva em Mato Grosso do Sul”, disse o empresário durante sua palestra. “Hoje, independente da lei vigente, os contratos firmados pelos nossos associados, em sua maioria, são somente para a prática do pesque e solte, para qualquer espécie de peixes (nativos e exóticos).”