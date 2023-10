Talk Show orienta sobre prevenção e tratamento do câncer de mama em Corumbá

Divulgação/ Assessoria

A Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta sexta-feira, 20 de outubro, o ‘Talk Show Outubro Rosa’. Participaram os médicos oncologista Rafael Aguirre e o cirurgião oncológico Cristiano Lisboa e as pacientes Jacilene Gomes Figueiredo Costa e Waldemara Aguilera.

Durante a conversa, as pacientes relataram suas experiências durante o tratamento do câncer de mama. Os médicos informaram sobre as ações de prevenção; diagnóstico e processo de tratamento da doença. O debate foi mediado pela coordenadora do Núcleo de Educação Permanente, Dilene Ebeling Vendramini Duran.

Participando da abertura do ‘Talk Show Outubro Rosa’, a secretária adjunta de Saúde, Mariluce Leão, destacou a importância da prevenção e o serviço oferecido às mulheres na rede pública de saúde. “É importante a mulher procurar uma unidade de saúde não só em outubro, mas durante o ano inteiro. Procurar a unidade de saúde, conversar com a sua enfermeira para saber como que faz a palpação das mamas, solicitar uma mamografia, fazer um preventivo que é uma vez ao ano. É muito importante. Esses exames são de fundamental importância para o diagnóstico precoce do câncer e estão disponíveis na rede de saúde. Temos a mamografia, que agora nesse mês intensificamos a livre demanda, porque durante o ano é com agendamento. O exame preventivo é diário, todos os dias temos coleta de preventivo nas unidades de saúde, disse.

O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nas mulheres. As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, foram estimados 73.610 casos novos de câncer de mama em 2023, com um risco estimado de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres.

Os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama são: caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito (mamilo) e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região embaixo dos braços (axilas).

Outubro Rosa

O movimento internacional de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama, Outubro Rosa, foi criado no início da década de 1990, quando o símbolo da prevenção ao câncer de mama — o laço cor-de-rosa — foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York (EUA) e, desde então, promovida anualmente.

O período é celebrado no Brasil e no exterior com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, a fim de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade pela doença.

O objetivo do Outubro Rosa 2023 é divulgar informações sobre o câncer de mama e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença. Com informações do Instituto Nacional de Câncer (INCA).