Tamanduá-mirim é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em residência de Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

Um tamanduá-mirim foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar na manhã desta sexta-feira (7), por volta das 5h, em uma residência localizada na Rua Santa Catarina, no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. O animal foi capturado após ser encontrado no quintal de uma moradora, que acionou a equipe de emergência pelo telefone 193.



Segundo relato da moradora, os latidos insistentes de seu cachorro chamaram a atenção. Ao verificar o quintal, ela percebeu que o cão estava acuando o tamanduá. Para evitar um ataque, conseguiu conter o cachorro em segurança e solicitou o apoio dos bombeiros.



A equipe utilizou técnicas adequadas de captura para garantir a segurança do animal e dos moradores. Durante o resgate, os militares constataram que o tamanduá apresentava ferimentos nas patas e no rabo. Após o atendimento, ele foi encaminhado à Fundação de Meio Ambiente, onde recebeu cuidados veterinários.



O Corpo de Bombeiros Militar orienta a população a não tentar capturar ou manipular animais silvestres e reforça que, em casos semelhantes, o contato deve ser feito pelos números de emergência 193 (Bombeiros) ou pela Polícia Militar Ambiental (PMA).

