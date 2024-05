Taxa de Fiscalização de Atividade de Ambulante, Eventual e Feirante vence dia 15

Clóvis Neto, PMC

A Taxa de Fiscalização de Atividade de Ambulante, Eventual e Feirante (TFE) 2024 pode ser parcelada em até três vezes. A primeira parcela vence no dia 15 de maio, data em que também termina o prazo para pagamento em cota única. A segunda parcela vence no dia 17 de junho e a terceira e última no dia 15 de julho.

A emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) deverá ser efetuada pelo site da Prefeitura de Corumbá, no Portal do Contribuinte, opção EMPRESAS/AUTONOMO , ou pessoalmente no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), localizado à Rua Frei Mariano nº. 66 - Centro, de segunda a sexta-feira, nos horários de 07h30 às 13h30h.

O pagamento deve ser efetuados, exclusivamente, nas agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Casas Lotéricas; ou via pix mediante o QR-Code impresso na guia.