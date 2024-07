Técnicos do Ibama de Brasília visitam CREAPAM

Nessa segunda-feira, 1º de julho, a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal e o Ibama, que fazem parte do GREtap (Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal), receberam analistas ambientais do Ibama de Brasília para uma visita ao Centro Emergencial de Reabilitação aos Animais Silvestres (CREAPAM).

O encontro teve como objetivo conhecer de perto as instalações e o trabalho que a Prefeitura de Corumbá realiza para a proteção e reabilitação da fauna silvestre da região. “Durante a visita, apresentamos nossa equipe, composta por duas veterinárias especializadas e biólogos, além de detalharmos toda a estrutura que possuímos para o atendimento emergencial de animais silvestres”, explicou a diretora-presidente da Fundação, Ana Cláudia Boabaid.

Os analistas do Ibama puderam ver a estrutura para tratar animais afetados por queimadas, maus-tratos ou atropelamentos, destacando a importância da ação desde o início das operações em 2019.

“Também discutimos nossos planos de ação para o atendimento da fauna durante os períodos de incêndio, que começaram a afetar a região mais cedo nesse ano. Além de conhecerem nossas instalações, os analistas do Ibama discutiram formas de fortalecer a parceria entre nossas instituições”, completou Ana Cláudia.

O CREAPAM oferece apoio e infraestrutura necessários para o atendimento emergencial da fauna. A visita foi uma oportunidade valiosa para discutir desafios e reforçar o compromisso comum com a preservação e reabilitação da vida silvestre no Pantanal.

A FMAP e o Ibama compõe o GRETAP (Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal) e reúne também órgãos governamentais como o Governo do Estado (Semadesc e PMA), a UCDB, o Ibama e o IHP (Instituto Homem Pantaneiro).

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá