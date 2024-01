Tecnologia viabilizou mais de 100 consultas com especialistas do Albert Einstein em Corumbá

Implantada pela Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá no ano passado, a interconsulta já permitiu que mais de 100 pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) do município fossem consultados por especialistas do Hospital Albert Einstein, um dos melhores de toda a América Latina.

O avanço é possível graças à tecnologia, conforme explicou a secretária municipal de Saúde, Beatriz Assad: “Essa é uma ferramenta moderna, usada no mundo todo e que possibilita a redução da fila de espera em diversas especialidades”, destacou.

Em Corumbá, a interconsulta abrange as áreas de ortopedia, psiquiatria, neurologia infantil e adulta, reumatologia, endocrinologia e cardiologia. “O paciente de uma dessas sete especialidades faz a consulta na Unidade Básica de Saúde do bairro Padre Ernesto Sassida, no bairro Dom Bosco, onde está instalada toda aparelhagem necessária”, explicou a secretária de Saúde.

“Em todas as consultas, temos um médico presencial dando todo apoio necessário ao especialista e ao paciente. Isso garante um atendimento eficiente, humanizado e de qualidade aos nossos pacientes”, completou Beatriz Assad.

O agendamento para a interconsulta pode ser feito diretamente em qualquer uma das Unidades Básicas de Saúde da Rede Municipal ou ainda na Central de Regulação, localizada na rua Sete de Setembro, 1.064 – Centro. É preciso ter o encaminhamento médico para marcar a consulta.