Terça de Carnaval tem desfile e show do Kamisa 10

Carnaval de Corumbá atrai milhares de pessoas / Clóvis Neto/PMC

A terça-feira de Carnaval (21), terá desfiles e shows. Hoje terá a estreia da Escola de Samba Mirim ‘Corumbá do Amanhã’. Em torno de 650 integrantes mirins vão desfilar como uma das atrações do Carnaval Cultural, que tem início previsto para as 20 horas.

O projeto social Grêmio Recreativo Escola de Samba Mirim ‘Corumbá do Amanhã’ é uma iniciativa da Prefeitura, sob execução e coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Atende crianças e jovens de 8 a 17 anos no contraturno escolar com oficinas de percussão, violão e cavaquinho, samba-enredo, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, passistas, rainha de bateria e também com oficinas de corte e costura para os pais.

A programação ainda reserva Roda de Samba no Porto Geral; Baile Infantil no Jardim da Independência e show nacional com o grupo de pagode Kamisa 10, às 23 horas na praça Generoso Ponce, na avenida General Rondon.

O 'Carnaval da Alegria no Coração do Pantanal’ é uma realização da Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá e Secretaria Municipal de Governo, e Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC) e Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul (FCMS). O apoio cultural é da Ala Telecom.

Confira a programação desta terça-feira, 21 de fevereiro, do 'Carnaval da Alegria no Coração do Pantanal’.

DIA 21 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)

RODA DE SAMBA

Local: Porto Geral – Horário: 13h

BAILE INFANTIL

Local: Jardim da Independência – Horário: 17h

DESFILE CULTURAL

Local: Passarela do Samba – Horário: 20h

Bonecões

Corte de Momo

Desfile de Corso (carros antigos)

Desfile de Fuscas

Corumbá do Amanhã

Ala das Pastoras

Ala dos Marinheiros

Bloco do Frevo

Cordões Carnavalescos: Paraíso dos Foliões / Cinelândia / Flor de Corumbá / Cravo Vermelho

DESFILE DO BLOCO DOS PALHAÇOS

Local: Passarela do Samba – Horário: 22h30

BLOCO INDEPENDENTE AFOGA O GANSO

Local: Rua Dom Aquino c/ a Rua Major Gama – Concentração: 23h30

BLOCO TARDEZINHA DOS AMIGOS

Concentração: Rua Antônio Maria c/ a Avenida General Rondon – Concentração: 23h

SHOW NACIONAL

Atração: Kamisa 10

Local: Praça Generoso Ponce – Horário: 23h

SHOW LOCAL

Local: Praça Generoso Ponce – Horário: 01h

SHOW LOCAL

Local: Praça Generoso Ponce – Horário: 03h