Terceiro suspeito da morte do soldado Marcelo Pimenta morre em confronto

Waldiney Junior de Souza Alfonso foi morto em operação do Bope / Bope/Divulgação

O terceiro suspeito de envolvimento no assassinato do policial militar Marcelo Pimenta morreu na noite desta sexta-feira (10), durante uma operação do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) em uma propriedade rural de Corumbá, na região de fronteira entre Brasil e Bolívia. Segundo informações divulgadas pelo G1 MS, Waldiney Junior de Souza Alfonso, de 29 anos, teria reagido à abordagem policial e foi baleado durante troca de tiros.

De acordo com a Polícia Militar, a operação "Jovem Guerreiro" foi desencadeada após uma denúncia anônima informar que o suspeito estaria escondido na propriedade rural.

Durante as buscas, as equipes localizaram Waldiney. Conforme a corporação, ao perceber a presença dos policiais, ele desobedeceu as ordens de abordagem e efetuou disparos contra os militares.

Os agentes revidaram e atingiram o suspeito, que foi socorrido e encaminhado a um hospital de Corumbá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

A ação contou com apoio de equipes do 6º BPM (Batalhão da Polícia Militar) e da PF (Polícia Federal).

Morte do policial

A operação faz parte das buscas pelos envolvidos na morte do soldado Marcelo Pimenta, 32 anos, integrante do Getam (Grupamento Especializado Tático em Apoio Motociclístico) do 6º BPM.

O policial conduzia uma motocicleta da corporação durante uma perseguição a criminosos armados, após equipes da Polícia Militar localizarem suspeitos envolvidos em um ataque a tiros ocorrido em Ladário. Durante a tentativa de abordagem, os criminosos reagiram com disparos de arma de fogo.

Marcelo foi atingido por tiros na cabeça, no tórax e no braço. A morte do militar mobilizou uma grande operação das forças de segurança em Corumbá para localizar todos os envolvidos no crime.

Integrante da 38ª turma do Curso de Formação de Soldados da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), Marcelo Pimenta havia ingressado na corporação em agosto de 2025, realizando o sonho de infância de vestir a farda.

Força-tarefa

Após o crime, as forças de segurança se mobilizaram para localizar os envolvidos. Pouco tempo depois, o veículo utilizado pelos suspeitos foi encontrado. No interior do carro, os policiais apreenderam dois fuzis, duas pistolas, um revólver e uma grande quantidade de munições. Na mesma ação, Kalissa das Neves Guadalupe foi presa.

Horas depois, Rubens Zilio Neto e Everton da Silva Viana foram capturados pelas forças de segurança da Bolívia e entregues às autoridades brasileiras.

Conforme informado pela polícia, durante a escolta, Everton tentou tomar a arma de um dos agentes e acabou morrendo durante a intervenção.

Já Rubens passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. No sábado (04), enquanto era transferido por equipes do Bope para um presídio de Campo Grande, o comboio foi alvo de um ataque.

Segundo a polícia, um dos pneus da viatura furou e os agentes precisaram parar em um posto de combustíveis para realizar a troca. Nesse momento, um homem que estava escondido em uma área de mata efetuou disparos contra o comboio. Rubens foi atingido pelos tiros e morreu no local.