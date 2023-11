Tetê Espíndola realiza apresentação dentro de catedral em Corumbá

Tetê Espíndola deu show em Corumbá / Bruno Rezende

Pela primeira vez, a Catedral de Nossa Senhora da Candelária, em Corumbá, recebeu o show de Tetê Espíndola e a sinfonia da Orquestra de Câmara do Pantanal, comandada pelo maestro Eduardo Martinelli. A apresentação fez parte da programação do Festival América do Sul, que será realizado até domingo (12).

Conforme o CGNews, fãs ficaram emocionados com apresentação logo que Tetê cantou o sucesso ‘Cuñataiporã’, do seu irmão Geraldo Espíndola. Apesar de já ter se apresentado em Corumbá diversas vezes, essa foi a primeira vez de Tetê no festival.

“É uma responsabilidade representar o som do local, do País, cada coisa diferente, cada um com a sua cultura. É muito importante, tomara que isso continue, cada vez melhor”, sugere a cantora sobre o festival

O maestro exaltou a importância da arte no festival. “A arte, a criação artística, é uma coisa que a gente pode ver que, de toda a natureza, só o homem faz. Então, se a gente for pensar bem, é uma maneira do homem ser feito à imagem e semelhança do próprio Deus, que é um criador. Então, você vê o ser humano, através da sua arte, ele também se sente um criador, e a arte faz com que a gente se reconheça enquanto humanidade, enquanto espécie, enquanto povo”, enfatizou Martinelli.

Ainda conforme o portal, a apresentação de Tetê Espíndola e da Orquestra de Câmara do Pantanal encerrou com o sucesso ‘Escrito nas estrelas’. Quando a artista iniciou com os versos “Você pra mim foi o Sol / De uma noite sem fim / Que acendeu o que sou /E renasceu tudo em mim”, a plateia vibrou e cantou junto até o final, aplaudindo de pé o espetáculo.