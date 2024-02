Thakabum encerra Carnaval em Corumbá com presença de multidão

Clovis Neto, PMC

Uma multidão acompanhou o show nacional da banda Tchakabum, que marcou o encerramento oficial da última noite do Carnaval de Corumbá 2024.

O grupo carioca iniciou sua apresentação por volta das 23h30 dessa terça-feira, 13 de fevereiro, e por mais de 2 horas embalou o público com vários sucessos.

Em seguida, cantores da cidade mantiveram o público animado até por volta das 3 horas da madrugada. O encerramento oficial da maior festa de momo do Centro-Oeste brasileiro acontece na tarde desta quarta-feira, 14, com a apuração dos bloco e escola de samba campeãs. A apuração começa às 16 horas na avenida General Rondon.

A Prefeitura de Corumbá vai transmitir a apuração em tempo real na sua página no Facebook (www.facebook.com/prefeituradecorumba).

O Carnaval de Corumbá 2024 foi realizado pela Prefeitura Municipal, com apoio do Governo do Estado e patrocínio da Ala Telecom. Pelo menos 100 mil foliões passaram pela General Rondon só ao longo dos 6 dias oficiais da festa.

Na quinta-feira, cerca de 25 mil pessoas desfilaram no bloco de sujo Xupeta. Na sexta-feira, foram 30 mil no bloco de sujo Cibalena e no show nacional do Axé Blond. Na noite dos blocos oficiais, ao menos 20 mil foliões assistiram ou desfilaram nas 11 agremiações filiadas à Liblocc. Cada bloco teve em média 800 componentes.

Na noite de desfile das escolas de samba, domingo e segunda-feira, entre 25 mil e 30 mil pessoas passaram pela Passarela Pantaneira do Samba. Na última noite de folia, cerca de 10 mil foliões prestigiaram o Carnaval Pluricultural Fronteiriço e o show nacional na Praça Generoso Ponce.