Acessibilidade

26 de Novembro de 2025 • 11:28

Buscar

Últimas notícias
X
Solidariedade

TJMS realiza Bazar Legal em Corumbá até o dia 28 de novembro

Os produtos disponíveis no Bazar foram doados pela Receita Federal

Da redação

Publicado em 26/11/2025 às 08:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ TJMS

A partir da terça-feira (25), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Receita Federal, realiza a edição do Bazar Legal em Corumbá. O evento aconte até o dia 28, simultaneamente na sede local da APAE e no Polo Cripam, com horário de funcionamento das 7h30 às 11 horas e das 13h30 às 17 horas, de forma a proporcionar o melhor atendimento à comunidade local.

A APAE está localizada na Rua Santa Teresinha, nº 705, Maria Leite. Já o Polo Cripam fica na Rua Alan Kardec, nº 2028, no bairro Aeroporto.

Os produtos disponíveis no Bazar foram doados pela Receita Federal e toda a renda obtida com a realização do evento será dividida igualmente entre as quatro instituições sociais selecionadas: Casa de Recuperação Infantil Padre Antônio Müller (CRIPAM), Centro Evangélico de Recuperação Deus é Amor (Projeto Cerda), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE Corumbá) e Instituto Novo Olhar.

O pagamento deverá ser realizado exclusivamente via Pix, não sendo aceitos outros métodos, como cartão de crédito ou débito. Cada comprador poderá adquirir até cinco unidades de cada tipo de produto, sendo obrigatória a apresentação do CPF no ato da compra

Saiba mais - As instituições que participarão do Bazar Legal em Corumbá atuam na inclusão de pessoas com deficiência física e/ou intelectual, auxiliam na recuperação de dependentes químicos, bem como auxiliam na inserção de crianças e adolescentes em atividades culturais, reforço escolar e inclusão digital.

Leia Também

• MS discute mercado ambiental com seminário em Miranda e Corumbá

• Carga de skunk é apreendida na BR-262 em Corumbá

• Corumbá é alvo da 4ª fase da Operação Successione do Gaeco

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Violência

Homem é preso após manter companheira em cárcere em Corumbá

Briga

Dois homens ficam feridos após esfaqueamento em Corumbá

Corumbá

Homem sobrevive a múltiplos golpes de faca no bairro Cristo Redentor

Criança é atropelada por ônibus no bairro Cravo Vermelho em Corumbá

IFMS abre seleção para agentes de direitos da pessoa idosa em Corumbá

Corumbá receberá R$ 5 milhões para obras de contenção na área central

Trânsito

Criança é atropelada por ônibus no bairro Cravo Vermelho em Corumbá

Publicidade

Ocorrência

Motociclista hospitalizada após cair de moto em Corumbá

ÚLTIMAS

Educação

Escola Erso Gomes celebra Consciência Negra com desfile e atividades educativas

Programação reforçou a valorização da identidade, cultura afro-brasileira e representatividade entre os estudantes

Saúde

MS acende alerta para risco de canetas emagrecedoras ilegais

Vigilância Sanitária reforça que produtos vendidos sem registro podem causar intoxicações e até morte

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo