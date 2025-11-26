TJMS realiza Bazar Legal em Corumbá até o dia 28 de novembro

Divulgação/ TJMS

A partir da terça-feira (25), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Receita Federal, realiza a edição do Bazar Legal em Corumbá. O evento aconte até o dia 28, simultaneamente na sede local da APAE e no Polo Cripam, com horário de funcionamento das 7h30 às 11 horas e das 13h30 às 17 horas, de forma a proporcionar o melhor atendimento à comunidade local.



A APAE está localizada na Rua Santa Teresinha, nº 705, Maria Leite. Já o Polo Cripam fica na Rua Alan Kardec, nº 2028, no bairro Aeroporto.



Os produtos disponíveis no Bazar foram doados pela Receita Federal e toda a renda obtida com a realização do evento será dividida igualmente entre as quatro instituições sociais selecionadas: Casa de Recuperação Infantil Padre Antônio Müller (CRIPAM), Centro Evangélico de Recuperação Deus é Amor (Projeto Cerda), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE Corumbá) e Instituto Novo Olhar.



O pagamento deverá ser realizado exclusivamente via Pix, não sendo aceitos outros métodos, como cartão de crédito ou débito. Cada comprador poderá adquirir até cinco unidades de cada tipo de produto, sendo obrigatória a apresentação do CPF no ato da compra



Saiba mais - As instituições que participarão do Bazar Legal em Corumbá atuam na inclusão de pessoas com deficiência física e/ou intelectual, auxiliam na recuperação de dependentes químicos, bem como auxiliam na inserção de crianças e adolescentes em atividades culturais, reforço escolar e inclusão digital.