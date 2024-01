TJMS se reúne com prefeito de Corumbá para celebração dos 150 anos da cidade

Clóvis Neto, PMC

O prefeito Marcelo Iunes recebeu na quinta-feira (18), a comissão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS) responsável pela organização das celebrações dos 150 anos da Comarca de Corumbá. A data festiva será comemorada nos dias 26 e 27 de março e deve envolver toda a sociedade local.

“Com certeza, a Prefeitura será parceira do Tribunal de Justiça nesta data tão importante para toda nossa cidade”, afirmou o prefeito, destacando também a importância da Comarca para a história e o desenvolvimento de toda região pantaneira.

“A Comarca de Corumbá é mais antiga que o próprio estado do Mato Grosso do Sul. Só isso já mostra sua relevância nacional. Ao longo desses 150 anos, muitas pessoas que passaram pelo Fórum contribuíram para uma Corumbá mais justa e humana”, completou Marcelo Iunes.

Presente na agenda desta quinta-feira, o juiz Mário José Esbalqueiro Júnior faz parte da equipe designada pelo presidente do TJMS, desembargador Sérgio Fernandes Martins, e pontuou a importância das parcerias para celebração dos 150 anos da Comarca de Corumbá.

“A gente começa as parcerias com o Município, as Forças Armadas, para realizar o evento com várias novidades, como cápsula do tempo e placas alusivas. Também estamos preparando um selo da Comarca de Corumbá e uma sessão do Tribunal de Justiça, que é em Campo Grande, mas a ideia é fazer uma reunião dos desembargadores aqui em Corumbá”, adiantou.

O juiz antecipou ainda que ações culturais estão sendo programadas para a data, com objetivo principal de envolver toda a comunidade local.

“Corumbá é uma Comarca histórica. Está dentro das mais antigas da região e, para Mato Grosso do Sul, é considerada de grande porte. São vários juízes aqui que tem suas realidades, as suas peculiaridades. É importante também trazer as pessoas de outros cantos do Estado para conhecer Corumbá. E a gente aproveita a comemoração para fazer isso também”, concluiu o juiz Mario Esbalqueiro.

Também participaram da agenda o secretário de Governo, Luiz Antônio Pardal, o chefe de gabinete, José Carlos Macena de Brito Júnior, e o secretário-adjunto de Gestão e Planejamento, Marcio Saldanha.

Assessoria