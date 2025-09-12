Todas as linhas do transporte coletivo em Corumbá terão Wi-Fi, anuncia prefeitura

Ônibus de Corumbá / Ayrton, PMC

Todas as linhas do transporte coletivo urbano de Corumbá, a partir de 21 de setembro, passam a contar com Wi-Fi gratuito e permanente

A iniciativa busca oferecer mais conforto e modernidade aos usuários, garantindo conectividade durante os deslocamentos diários e reforçando o compromisso da gestão municipal com a melhoria da mobilidade urbana.

Como parte das comemorações pelo aniversário de 247 anos de Corumbá, no dia 21 de setembro, a Prefeitura determinou ainda que todas as linhas de ônibus estarão disponíveis gratuitamente durante todo o dia. O transporte coletivo funcionará em horário regular e seguirá até o encerramento da programação festiva, incluindo o show em homenagem à cidade.

Com essa medida, a administração municipal reafirma o compromisso em promover avanços que impactam diretamente a qualidade de vida da população, tornando o transporte público mais acessível, inclusivo e conectado.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!