Todas as linhas do transporte coletivo em Corumbá terão Wi-Fi, anuncia prefeitura

Iniciativa será a partir de 21 de setembro
Ônibus de Corumbá / Ayrton, PMC
Todas as linhas do transporte coletivo urbano de Corumbá, a partir de 21 de setembro, passam a contar com Wi-Fi gratuito e permanente
A iniciativa busca oferecer mais conforto e modernidade aos usuários, garantindo conectividade durante os deslocamentos diários e reforçando o compromisso da gestão municipal com a melhoria da mobilidade urbana.
Como parte das comemorações pelo aniversário de 247 anos de Corumbá, no dia 21 de setembro, a Prefeitura determinou ainda que todas as linhas de ônibus estarão disponíveis gratuitamente durante todo o dia. O transporte coletivo funcionará em horário regular e seguirá até o encerramento da programação festiva, incluindo o show em homenagem à cidade.
Com essa medida, a administração municipal reafirma o compromisso em promover avanços que impactam diretamente a qualidade de vida da população, tornando o transporte público mais acessível, inclusivo e conectado.
