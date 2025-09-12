Acessibilidade

12 de Setembro de 2025 • 08:41

Modernidade

Todas as linhas do transporte coletivo em Corumbá terão Wi-Fi, anuncia prefeitura

Iniciativa será a partir de 21 de setembro

Redação

Publicado em 12/09/2025 às 07:34

Atualizado em 12/09/2025 às 07:36

Ônibus de Corumbá / Ayrton, PMC

Todas as linhas do transporte coletivo urbano de Corumbá, a partir de 21 de setembro, passam a contar com Wi-Fi gratuito e permanente

A iniciativa busca oferecer mais conforto e modernidade aos usuários, garantindo conectividade durante os deslocamentos diários e reforçando o compromisso da gestão municipal com a melhoria da mobilidade urbana.

Como parte das comemorações pelo aniversário de 247 anos de Corumbá, no dia 21 de setembro, a Prefeitura determinou ainda que todas as linhas de ônibus estarão disponíveis gratuitamente durante todo o dia. O transporte coletivo funcionará em horário regular e seguirá até o encerramento da programação festiva, incluindo o show em homenagem à cidade.

Com essa medida, a administração municipal reafirma o compromisso em promover avanços que impactam diretamente a qualidade de vida da população, tornando o transporte público mais acessível, inclusivo e conectado.

