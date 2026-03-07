Trabalhador Ã© picado por escorpiÃ£o e socorrido pelo Bombeiros em CorumbÃ¡

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar realizou um resgate na região do Pantanal do Paiaguás, nas proximidades do Porto São Pedro, após um trabalhador rural ser vítima de acidente com animal peçonhento.

A guarnição foi acionada para atendimento na região de São Felipe, no Paiaguás. A vítima, do sexo masculino, de 39 anos, relatou que havia sido picada por um escorpião de coloração amarela e de pequeno porte por volta das 13h do dia anterior. A picada ocorreu no antebraço esquerdo, próximo à região do pulso.

Durante a avaliação realizada pela equipe de socorro, o paciente apresentava edema no antebraço e na mão esquerda, além de relatar dor no local da picada e dor no lado esquerdo do corpo. Os sinais vitais aferidos indicavam saturação de oxigênio de 96% e frequência cardíaca de 85 batimentos por minuto.

Devido à localização remota da ocorrência, foi necessário o deslocamento da equipe por embarcação do Corpo de Bombeiros Militar. O trajeto entre Corumbá e a região do Porto São Pedro exigiu aproximadamente 10 horas de navegação para a realização da operação de resgate.

Após o atendimento inicial, o paciente foi transportado para avaliação médica, permanecendo sob cuidados da equipe de saúde.

A ocorrência evidencia os desafios enfrentados pelas equipes de resgate para prestar atendimento emergencial em áreas isoladas do Pantanal, reforçando o compromisso do Corpo de Bombeiros Militar em atender a população mesmo em regiões de difícil acesso.