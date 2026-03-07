Acessibilidade

07 de MarÃ§o de 2026 • 16:54

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Pantanal

Trabalhador Ã© picado por escorpiÃ£o e socorrido pelo Bombeiros em CorumbÃ¡

Resgate aconteceu na regiÃ£o do Pantanal do PaiaguÃ¡s, nas proximidades do Porto SÃ£o Pedro, no Pantanal

Corpo de Bombeiros

Publicado em 07/03/2026 Ã s 15:06

Atualizado em 07/03/2026 Ã s 15:09

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar realizou um resgate na região do Pantanal do Paiaguás, nas proximidades do Porto São Pedro, após um trabalhador rural ser vítima de acidente com animal peçonhento.

A guarnição foi acionada para atendimento na região de São Felipe, no Paiaguás. A vítima, do sexo masculino, de 39 anos, relatou que havia sido picada por um escorpião de coloração amarela e de pequeno porte por volta das 13h do dia anterior. A picada ocorreu no antebraço esquerdo, próximo à região do pulso.

Durante a avaliação realizada pela equipe de socorro, o paciente apresentava edema no antebraço e na mão esquerda, além de relatar dor no local da picada e dor no lado esquerdo do corpo. Os sinais vitais aferidos indicavam saturação de oxigênio de 96% e frequência cardíaca de 85 batimentos por minuto.

Devido à localização remota da ocorrência, foi necessário o deslocamento da equipe por embarcação do Corpo de Bombeiros Militar. O trajeto entre Corumbá e a região do Porto São Pedro exigiu aproximadamente 10 horas de navegação para a realização da operação de resgate.

Após o atendimento inicial, o paciente foi transportado para avaliação médica, permanecendo sob cuidados da equipe de saúde.

A ocorrência evidencia os desafios enfrentados pelas equipes de resgate para prestar atendimento emergencial em áreas isoladas do Pantanal, reforçando o compromisso do Corpo de Bombeiros Militar em atender a população mesmo em regiões de difícil acesso.

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

SolidariedadeÂ 

CorumbÃ¡ e LadÃ¡rio se mobilizam na campanha "MS por Minas" para ajudar vÃ­timas das chuvas

PolÃ­cia

PRF apreende 182 kg de cocaÃ­na em caminhÃ£o na BR-262 em CorumbÃ¡

BalanÃ§o

PM captura 12 foragidos e apreende mais de 11 kg de drogas no mÃªs passado em CorumbÃ¡

CorumbÃ¡ anuncia construÃ§Ã£o de nova escola de tempo integral no bairro Cristo Redentor

PM apreende 11,2 kg de maconha durante abordagem a van em CorumbÃ¡

Casa da Mulher Brasileira de CorumbÃ¡ terÃ¡ investimento de R$ 8,3 milhÃµes

EducaÃ§Ã£o

CorumbÃ¡ anuncia construÃ§Ã£o de nova escola de tempo integral no bairro Cristo Redentor

Publicidade

Bombeiros

Vela acesa provoca princÃ­pio de incÃªndio em residÃªncia em LadÃ¡rio

ÃšLTIMAS

Cuidado

AnastÃ¡cio atende mais de 100 pacientes em aÃ§Ã£o para confecÃ§Ã£o de Ã³culos de grau

ServiÃ§o gratuito foi realizado na ESF Arapongas e faz parte do compromisso da gestÃ£o com a saÃºde ocular da populaÃ§Ã£o

SaÃºde

Baixo Pantanal zera Ã³bitos maternos e reduz mortes neonatais

Aquidauana estÃ¡ entre os 12 municÃ­pios que podem celebrar o trabalho integrado pela saÃºde materno-infantil

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo