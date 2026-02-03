Trabalhador morre eletrocutado ao ligar bomba d'água às margens do Rio Miranda

Segundo informações preliminares colhidas pela guarnição, o acidente ocorreu por volta das 8h da manhã
Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local do acidente, mas não foi possível salvar a vítima / Divulgação/Corpo de Bombeiros
Um homem de 53 anos morreu após sofrer um choque elétrico na manhã desta terça-feira, dia 3, na região do Passo do Lontra, às margens do Rio Miranda, em Corumbá. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou o corpo da vítima, identificada pelas iniciais já sem vida.
Segundo informações preliminares colhidas pela guarnição, o acidente ocorreu por volta das 8h da manhã. A vítima, que realizava serviços na área, teria sofrido a descarga elétrica enquanto fazia a ligação de uma bomba d'água na margem do rio. Quando os bombeiros chegaram, o corpo já apresentava sinais de rigidez cadavérica (rigor mortis), confirmando o óbito.
A guarnição prestou os primeiros esclarecimentos aos colegas de trabalho da vítima, que estavam no local. A equipe informou que a Polícia Civil e a Perícia Técnica já haviam sido acionadas para os procedimentos legais de praxe, incluindo a investigação das causas exatas do acidente e a liberação do corpo ao serviço funerário.
O caso será investigado para apurar se havia irregularidades na instalação elétrica ou falta de equipamentos de segurança.
