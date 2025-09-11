Trabalhador rural cai de cavalo durante lida e sofre fratura exposta no Pantanal

Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar

Um trabalhador rural de 28 anos ficou ferido após sofrer um acidente enquanto trabalhava em uma fazenda localizada na região da Nhecolândia, a cerca de 120 quilômetros da área urbana de Corumbá, no Pantanal sul-mato-grossense. O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (11).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem caiu do cavalo durante a lida no campo, após sofrer o que é conhecido entre os peões como “rodada de cavalo” — quando o animal gira bruscamente, provocando a queda do cavaleiro.

Com o impacto, a vítima sofreu ferimentos na face e uma fratura exposta no braço esquerdo.

Apesar da gravidade do ferimento, o trabalhador foi encontrado consciente e orientado pela equipe de resgate, que realizou os primeiros atendimentos no local. Em seguida, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde permanece sob cuidados médicos.

