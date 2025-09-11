Acessibilidade

11 de Setembro de 2025 • 20:43

Buscar

Últimas notícias
X
Queda

Trabalhador rural cai de cavalo durante lida e sofre fratura exposta no Pantanal

O trabalhador foi encontrado consciente e orientado pela equipe de resgate

Redação

Publicado em 11/09/2025 às 17:39

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar

Um trabalhador rural de 28 anos ficou ferido após sofrer um acidente enquanto trabalhava em uma fazenda localizada na região da Nhecolândia, a cerca de 120 quilômetros da área urbana de Corumbá, no Pantanal sul-mato-grossense. O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (11).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem caiu do cavalo durante a lida no campo, após sofrer o que é conhecido entre os peões como “rodada de cavalo” — quando o animal gira bruscamente, provocando a queda do cavaleiro.

Com o impacto, a vítima sofreu ferimentos na face e uma fratura exposta no braço esquerdo.

Apesar da gravidade do ferimento, o trabalhador foi encontrado consciente e orientado pela equipe de resgate, que realizou os primeiros atendimentos no local. Em seguida, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde permanece sob cuidados médicos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Corumbá

Prefeito de Corumbá apresenta balanço de 8 meses de gestão

Geral

Corumbá convoca servidores para recadastramento biométrico do vale-transporte

Investimento

Corumbá receberá mais de R$ 21 milhões em investimentos para 2025

Polícia Civil prende passageira com quase 20kg de skunk em Corumbá

Justiça Itinerante Fluvial chega a Corumbá entre os dias 15 e 19 de setembro

Corumbá celebra 203 anos da Independência do Brasil

Corumbá

Acidente entre dois carros deixa três feridos no Aeroporto, em área atendida pela PRF

Publicidade

Tráfico

Polícia Civil prende passageira com quase 20kg de skunk em Corumbá

ÚLTIMAS

Polícia

Polícia Civil prende homem suspeito de estuprar enteada em Coxim

Mandado de prisão foi cumprido nesta quinta-feira (11) pela DAM

Saúde

Lei torna oficial a campanha Setembro Amarelo em todo o Brasil

Lei estabelece campanha Setembro Amarelo anual para ações de saúde

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo