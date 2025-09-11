Trabalhador rural cai de cavalo durante lida e sofre fratura exposta no Pantanal

O trabalhador foi encontrado consciente e orientado pela equipe de resgate
Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar
Um trabalhador rural de 28 anos ficou ferido após sofrer um acidente enquanto trabalhava em uma fazenda localizada na região da Nhecolândia, a cerca de 120 quilômetros da área urbana de Corumbá, no Pantanal sul-mato-grossense. O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (11).
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem caiu do cavalo durante a lida no campo, após sofrer o que é conhecido entre os peões como “rodada de cavalo” — quando o animal gira bruscamente, provocando a queda do cavaleiro.
Com o impacto, a vítima sofreu ferimentos na face e uma fratura exposta no braço esquerdo.
Apesar da gravidade do ferimento, o trabalhador foi encontrado consciente e orientado pela equipe de resgate, que realizou os primeiros atendimentos no local. Em seguida, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde permanece sob cuidados médicos.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Investimento
Polícia Civil prende passageira com quase 20kg de skunk em Corumbá
Justiça Itinerante Fluvial chega a Corumbá entre os dias 15 e 19 de setembro
Corumbá celebra 203 anos da Independência do Brasil
Polícia
Mandado de prisão foi cumprido nesta quinta-feira (11) pela DAM
Saúde
Lei estabelece campanha Setembro Amarelo anual para ações de saúde
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS