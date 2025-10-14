Acessibilidade

14 de Outubro de 2025 • 12:52

Acidente

Trabalhador rural é socorrido após queda de cavalo em Ladário

O acidente aconteceu ontem (13) em um assentamento

Da redação

Publicado em 14/10/2025 às 10:20

Atualizado em 14/10/2025 às 10:43

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Um trabalhador rural de 23 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) após sofrer uma queda de cavalo durante a lida no campo, em um sítio localizado no Assentamento 72, na zona rural de Ladário. O acidente aconteceu por volta das 17h desta segunda-feira (13).

O primeiro pedido de socorro foi feito pelos colegas de trabalho do jovem a uma equipe de combate a incêndio florestal do CBMMS, que atuava no combate a focos residuais na região do assentamento e da APA Baía Negra. Os bombeiros se deslocaram até o local e realizaram os primeiros socorros, encontrando a vítima consciente e orientada, mas com fortes dores no tórax, no braço esquerdo e no pescoço, além de dificuldade para respirar.

De acordo com um dos trabalhadores que presenciou o acidente, o cavalo pisoteou o jovem após a queda. Após o atendimento inicial, uma guarnição de resgate foi acionada e percorreu cerca de 20 quilômetros até o sítio para dar continuidade ao atendimento e transportar a vítima ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde ficou sob cuidados médicos.

