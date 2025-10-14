Trabalhador rural é socorrido após queda de cavalo em Ladário

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Um trabalhador rural de 23 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) após sofrer uma queda de cavalo durante a lida no campo, em um sítio localizado no Assentamento 72, na zona rural de Ladário. O acidente aconteceu por volta das 17h desta segunda-feira (13).



O primeiro pedido de socorro foi feito pelos colegas de trabalho do jovem a uma equipe de combate a incêndio florestal do CBMMS, que atuava no combate a focos residuais na região do assentamento e da APA Baía Negra. Os bombeiros se deslocaram até o local e realizaram os primeiros socorros, encontrando a vítima consciente e orientada, mas com fortes dores no tórax, no braço esquerdo e no pescoço, além de dificuldade para respirar.



De acordo com um dos trabalhadores que presenciou o acidente, o cavalo pisoteou o jovem após a queda. Após o atendimento inicial, uma guarnição de resgate foi acionada e percorreu cerca de 20 quilômetros até o sítio para dar continuidade ao atendimento e transportar a vítima ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde ficou sob cuidados médicos.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!