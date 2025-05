Trabalhador rural perde três dedos em acidente na lida do campo

Serviço consiste no socorro de pacientes por meio de helicóptero e avião / Foto ilustrativa: Divulgação do trabalho Aeromédico do SUS

Um trabalhador rural de 26 anos sofreu um acidente grave durante a lida de campo na Fazenda Santo Antônio, região da Nhecolândia, na manhã de quarta-feira, dia 14. De acordo com relatos, ele estava montado a cavalo por volta das 10 horas, quando tentou laçar uma vaca. Durante a ação, a corda se enroscou na mão direita, provocando a amputação e laceração dos dedos indicador, médio e anelar. A guarnição de resgate foi acionada e deslocou-se até a base da Marinha do Brasil, em Corumbá, onde aguardou a chegada de uma aeronave de resgate enviada ao local do acidente. O paciente, que estava consciente e orientado, foi estabilizado com curativos oclusivos para conter o sangramento e, em seguida, transportado de helicóptero até o Pronto-Socorro municipal para atendimento emergencial. O acidente ocorreu em uma propriedade rural de acesso complicado, o que exigiu o uso do helicóptero para garantir o socorro rápido. Equipes de saúde destacaram que o uso de curativos oclusivos foi crucial para preservar a integridade do ferimento durante o transporte. Ao chegar ao hospital, o trabalhador passou por avaliação médica para definir a necessidade de intervenção cirúrgica ou reimplante dos dedos. A ocorrência reforça os riscos enfrentados por trabalhadores rurais em atividades de manejo de gado, especialmente em operações que envolvem cordas e equipamentos de contenção. Acidentes durante a lida de campo são comuns na região pantaneira, onde a pecuária extensiva demanda manobras de alto risco. Autoridades locais reforçam a importância de treinamento e equipamentos de proteção para reduzir ocorrências similares. O caso alerta para a necessidade de medidas preventivas no trabalho rural, garantindo segurança e integridade física aos profissionais do campo.