Trabalhador rural sofre queda de cavalo e é resgatado em região isolada de Corumbá

Corpo de Bombeiros

Um trabalhador rural de 40 anos precisou ser resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros no início da tarde desta segunda-feira (22), após sofrer uma queda de cavalo na região do Formigueiro, às margens do Rio Paraguai, a cerca de duas horas e meia de deslocamento fluvial da área urbana de Corumbá.

De acordo com informações da corporação, a ocorrência foi registrada por volta das 16h. A guarnição de resgate se deslocou até o local com uma embarcação, enfrentando o difícil acesso para prestar o primeiro atendimento à vítima.

No local, o homem foi encontrado consciente e orientado, porém com dificuldades de locomoção, queixando-se de fortes dores abdominais, na região das costelas e apresentando sinais de falta de ar. Os primeiros procedimentos de emergência foram realizados ainda no barco de resgate.

Após a estabilização, a vítima foi transportada até o Porto Geral de Corumbá, onde uma viatura do resgate já aguardava para conduzi-la ao Pronto-Socorro Municipal. Seu estado de saúde atual não foi divulgado.

O Corpo de Bombeiros destaca a importância da rápida mobilização da equipe e do uso de meios fluviais para garantir o atendimento em áreas de difícil acesso no Pantanal sul-mato-grossense.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!