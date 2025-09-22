Acessibilidade

22 de Setembro de 2025 • 15:57

Buscar

Últimas notícias
X
Socorro

Trabalhador rural sofre queda de cavalo e é resgatado em região isolada de Corumbá

O homem foi encontrado consciente e orientado, porém com dificuldades de locomoção

Redação

Publicado em 22/09/2025 às 11:48

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Corpo de Bombeiros

Um trabalhador rural de 40 anos precisou ser resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros no início da tarde desta segunda-feira (22), após sofrer uma queda de cavalo na região do Formigueiro, às margens do Rio Paraguai, a cerca de duas horas e meia de deslocamento fluvial da área urbana de Corumbá.

De acordo com informações da corporação, a ocorrência foi registrada por volta das 16h. A guarnição de resgate se deslocou até o local com uma embarcação, enfrentando o difícil acesso para prestar o primeiro atendimento à vítima.

No local, o homem foi encontrado consciente e orientado, porém com dificuldades de locomoção, queixando-se de fortes dores abdominais, na região das costelas e apresentando sinais de falta de ar. Os primeiros procedimentos de emergência foram realizados ainda no barco de resgate.

Após a estabilização, a vítima foi transportada até o Porto Geral de Corumbá, onde uma viatura do resgate já aguardava para conduzi-la ao Pronto-Socorro Municipal. Seu estado de saúde atual não foi divulgado.

O Corpo de Bombeiros destaca a importância da rápida mobilização da equipe e do uso de meios fluviais para garantir o atendimento em áreas de difícil acesso no Pantanal sul-mato-grossense.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Boletim

Dados apontam evolução com fiscalização no trânsito em Corumbá

Celebração

Corumbá comemora 247 anos de história, cultura e tradição

Grave

Carreta tomba e motorista morre preso às ferragens em Corumbá

Acidente ocorreu na Morraria Santa Cruz

Geral

Prefeitura repassa R$ 44,5 mil ao Lions Clube de Corumbá

Publicidade

Corumbá

Pedestre é atropelado em faixa na Dom Aquino e sofre ferimentos graves

ÚLTIMAS

Agenda

Riedel cumpre agenda em SP nesta segunda

Governador de MS falará em palestra sobre a Rota Bioceânica

Tesouro Nacional

MS obtém nota A no ranking de 'Qualidade da Informação Contábil'

Este é o 4º ano consecutivo da nota

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo