Trabalhador tem pé quebrado após levar "pisão" de cavalo em fazenda próximo a Corumbá

Divulgação Corpo de Bombeiros

No fim da tarde desta quarta-feira, 21, um homem, de 38 anos, sofreu um acidente com cavalo, pisão, resultando em fratura no membro inferior direito.

O acidente aconteceu na Fazenda Três Martelos na Região do Pantanal conhecida como Nabileque, em Corumbá.

Ele recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros Militar, que após estabilizá-lo, transportou até o hospital do município. Um trecho do percurso precisou ser feito por veículo traçado devido à dificuldade de acesso no terreno